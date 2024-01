Gianna Nannini annuncia il tour e pubblica il nuovo singolo “Silenzio”

Roma, 11 gennaio 2024 – Il 2024 di Gianna Nannini si può riassumere in una sola parola: grande ritorno in scena. E con la grinta graffiante che l’ha da sempre contraddistinta. Prima l’uscita del suo ultimo singolo e poi l’annuncio di un tour per i prossimi mesi.

A distanza di cinque anni dall’ultimo progetto discografico, la cantautrice pubblica “Silenzio”, il nuovo brano disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy. ‘Silenzio’ è solo il tassello inaugurale di quest’opera nuova. La canzone è una profonda riflessione in musica, uno sguardo fisso ai propri sentimenti che – alla fine di una relazione – trovano rifugio soltanto nell’introspezione. L’ouverture al pianoforte dà il via a un’evoluzione ritmica che trova il suo culmine nell’energico ritornello. Nessuno ha colpe, si è soli in un dolore costante che si nutre di rimpianti: “Quello che non ho / Ora lo so / Sei tu il mio silenzio” canta Gianna Nannini, nel ritornello immediato. Con l’uscita di ‘Silenzio’, si apre un nuovo capitolo musicale per l’artista che apre a nuovi progetti in divenire nel corso del 2024. Impronta graffiante del suo nuovo percorso artistico, 'Silenzio', infatti, anticipa il nuovo disco in arrivo in primavera, il film di prossima uscita e un tour internazionale distribuito da Friends & Partners, co-prodotto con 3Monkeys, che vedrà Gianna Nannini riabbracciare il suo pubblico. Per poter assistere all’anteprima del tour, si dovrà però attendere ancora, fino a novembre 2024. Con 5 grandi anteprime europee, “Sei nell’anima tour - European Leg” parte il 25 novembre all’Hallenstadion di Zurigo, per proseguire il 28 novembre all’ Olympiahalle di Monaco, il 14 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 dicembre al Forum di Milano e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti, garantiti con il Presale Fan Club, saranno disponibile dalle ore 11 di mercoledì 10 gennaio, mentre la vendita generale sarà attiva a partire dalle ore 11 di venerdì 12 gennaio. Per ulteriori informazioni – legate al prezzo, a eventuali prossime tappe e posti da acquistare – è consigliato consultare il sito ufficiale di Friends & Partners, alla base di questo progetto inedito. Come anticipato, è in lavorazione il biopic “Sei nell’anima”, per la Rai. A interpretare la rocker sarà la giovane Letizia Toni, già presente nel cast della fiction ‘L’Allieva’, mentre a dirigere ritroveremo la certezza di Cinzia TH Torrini. I set di ‘Sei nell’anima’, che riprende il titolo della famosa canzone di Gianna Nannini uscita nel 2006 e contenuta nell’album ‘Grazie’, comprende diverse città scelte come location (Siena, Roma, Milano e Torino) e numerosi personaggi fondamentali per il successo della cantante come Mara Maionchi, la prima a dare fiducia alla cantante, agli inizi della sua carriera. Ad interpretare la Maionchi sarà Andrea Delogu. Sarà lei a vestire i panni della produttrice discografica. Nel ricco cast del biopic è stata confermata anche la presenza di Stefano Rossi Giordani, nato nel 1989 con, nel suo curriculum, l’interpretazione di Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci in un altro celebre biopic Rai che ha raccontato la vita della ballerina e ha visto protagonista Alessandra Mastronardi.