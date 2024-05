Chi è Fulvio Marino, il panettiere della tv

Con il boom dell’interesse verso la cucina in tv, si è ritagliato – negli anni – un grande spazio anche Fulvio Marino. Nel suo curriculum, ad oggi, può vantare la partecipazione costante nel programma di Rai 1, “È sempre mezzogiorno” e la conduzione di altri due progetti, “Nel forno di casa tua”, in onda su Food Network, e “Il forno delle meraviglie” su Real Time. Scopriamo insieme notizie e curiosità sulla carriera e la vita privata del panettiere più famoso del piccolo schermo.

Fulvio Marino, chi è il “family baker” della tv

Fulvio Marino è nato l’8 maggio 1985 nelle Langhe piemontesi e si è laureato in scienze della Comunicazione. In seguito è diventato divulgatore ed esperto di cereali e arte molitoria. Una professione che svolge sia per il mulino della sua famiglia sia per Eataly con cui collabora come Responsabile delle panetterie sparse in tutto il mondo. Proprio per quella società produce il Pane Mediterraneo, un tipo di pane composto esclusivamente da farine biologiche macinate a pietra e Lievito Madre. Mugnaio e panificatore moderno, è un “family baker”, il fornaio di casa sua. La sua passione, diventata poi una professione, non ha radici lontane poiché in famiglia nessuno, prima di lui, si era cimentato nel settore culinario in prima persona. Nato e cresciuto in una azienda di famiglia, il Mulino Marino, creata oltre 70 anni fa dal nonno Felice, è stato portato alla passione per i cereali proprio grazie a lui. Ma l’interesse per la cucina nella famiglia Marino vede lui come primo capostipite. Ha raccontato personalmente come è nato il suo successo, prima via social e poi via tv. Tutto ha avuto origine durante il difficile periodo legato al Covid-19: “Quando ci siamo trovati tutti chiusi in casa durante l’inizio della pandemia ho cominciato a condividere sul web la mia passione con ricette quotidiane di pane, pizza e altri lievitati. Fu un successo perché tutti volevano diventare fornai di casa in quel momento. Quindi la tv, al fianco della mia amica Antonella Clerici, e il mio primo libro”. Ad oggi, i volumi disponibili curati da Fulvio Marino sono “Dalla terra al pane”, “Pizza per tutti, ricette, impasti e metodi di cottura” e “Dulcis in forno”. Oltre alla tv e all’editoria, Fulvio Marino ha un grande seguito sui social, primo step conquistato nella sua carriera proprio a partire dal 2020. Può essere definito un vero e proprio influencer poiché le sue ricette, spesso pubblicate sui suoi profili social, sono seguitissime e commentate. Ad oggi, su Instagram, vanta oltre 223.000 follower.

Gli argomenti sono vari, si passa dai consigli a come fare un pane perfetto in casa a scatti pubblicati per promuovere i suoi programmi su Real Time e Food Network. La prima stagione de “Il forno delle meraviglie” ha debuttato quest’anno con 8 puntate, toccando diverse città dalla Brianza al Sud Tirolo. Per quanto riguarda la vita privata, Fulvio Marino è felicemente sposato con Giulia Seletto e i due hanno una figlia, Carlotta. Vivono ad Alba, poco distanti dalle rispettive famiglie e dal luogo di nascita di entrambi.