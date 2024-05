Teatro, morta Franca Nuti: è stata la musa di Luca Ronconi

Lutto nel mondo del teatro. A 95 anni è morta Franca Nuti, una delle più importanti e talentuose attrici del teatro italiano. Franca Nuti è stata musa di un nome altisonante come quello di Luca Ronconi.

Nata a Torino nel febbraio del 1929, si è diplomata nel 1954 all'Accademia dei Filodrammatici di Milano e da quel momento la sua carriera ha vissuto una rapida ascesa. Franca Nuti è stata infatti protagonista di ben 200 spettacoli fra teatro, radio e televisione. Oltre ad essere stata prima attrice alla scuola di Ronconi.

La notizia della sua morte è stata confermata dal Piccolo Teatro, dove l'attrice ha lavorato a lungo, in particolare con Luca Ronconi. Proprio il Piccolo, negli spazi di via Rovello, ospiterà mercoledì a partire dalle 9 la camera ardente dell'attrice, moglie dell'attore Giancarlo Dettori.

Nella sua lunga carriera, Franca Nuti ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi come il Premio Ubu 1986 e 1988, il Premio Flaiano per il teatro nel 1990 come migliore interprete e nel 2008 alla carriera, il premio Eleonora Duse 1992. Un volto e un nome molto noti in tutto il mondo dell'arte e non soltanto in quello del teatro: Franca Nuti è stata una stella a tutto tondo.