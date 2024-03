I film al cinema a marzo 2024: titoli, trame e anticipazioni

Roma, 1 marzo 2024 – Sono numerosi i film in uscita al cinema a marzo 2024, sia per quanto riguarda pellicole italiane sia straniere. A seguire potete scoprire quali sono, in base ai vostri gusti, gli appuntamenti da non perdere, con i popcorn in mano, davanti al grande schermo.

Profumi d’Italia con "Un altro ferragosto" e "Race for Glory: Audi Vs Lancia"

Il 7 marzo uscirà "Un altro ferragosto" l’attesissimo sequel di "Ferie d’agosto", sempre diretto da Paolo Virzì. Era il 1996 quando nei cinema venne distribuita la pellicola, diventata in breve tempo un cult e uno dei successi più noti della carriera del regista. Dopo quasi trent’anni, ecco il seguito, interpretato da Silvio Orlando, Sabrina Ferilli e Christian De Sica. La storia racconta ii ritorno dei Molino e dei Mazzalupi a Ventotene, per motivi diversi, a distanza di 27 anni dalla prima estate storica. Sandro sta per morire e il figlio Alberto, imprenditore digitale sposato con un modello, decide di invitare gli amici del padre a trascorrere un'ultima estate riuniti tutti insieme. Proprio in quelle stesse giornate si svolge anche il matrimonio di Sabry Mazzalupi, celebrità del web. Con lei, a Ventotene, non solo la famiglia ma anche giornalisti, molti curiosi e arrampicatori sociali pronti ad approfittare di quel momento.

Una settimana dopo, invece, il 14 marzo 2024, sarà il momento di "Race for Glory: Audi VS Lancia", interpretato da Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio e Volker Bruch. Diretto da Stefano Mordini, il film si basa su fatti realmente accaduti e racconta la rivalità tra le scuderie autonomistiche di rally Audi e Lancia durante il celebre Campionato del mondo 1983. Riccardo Scamarcio, anche produttore e co-sceneggiatore del film, interpreta Cesare Fiorio mentre il ruolo di Roland Gumpert vede il volto di Daniel Brühl. Audi e Lancia sono in piena rivalità per la conquista della vittoria durante il campionato e il progetto racconta proprio quel delicato e intenso periodo. Inizialmente doveva intitolarsi 2 Win ma a dicembre 2023 il titolo del film venne modificato. Se in Italia sarà disponibile dal 14 marzo, nei cinema americani è stato invece proiettato a partire dal 5 gennaio scorso.

In uscita anche film stranieri applauditi dalla critica

Sempre quel giorno uscirà, in ritardo nel nostro Paese, "The Animal Kingdom", produzione francese e belga con la regia di Thomas Cailley. Realizzato nel 2023, fu selezionato come film di apertura della sezione ‘Un Certain Regard’ durante il Festival di Cannes, il 17 maggio. A ottobre dello scorso anno uscì nei cinema francesi e poi, ben cinque mesi dopo, ecco arrivare anche da noi. La critica ha promosso in maniera quasi unanime il film che, a gennaio 2024, ha ottenuto ben 12 nomination ai 49° Premi César. Ne conquistò ben 5. La storia racconta un mondo distopico che è colpito da una serie di mutazioni che stanno trasformando alcuni esseri umani in animali. E il protagonista, François sta cercando di fare tutto il possibile per salvare la moglie, anche lei colpita da questa misteriosa malattia. Mentre alcune creature scompaiono in una foresta, l’uomo parte con il figlio Émile, 16enne, per una ricerca che cambierà le loro esistenze.

Dal 21 marzo 2024, sarà la Lucky Red a portare nei cinema italiani "May December", pellicola che ha fatto incetta di nomination e premi. Alla regia del film troviamo Todd Haynes mentre le protagoniste sono Natalie Portman e Julianne Moore. Presentato in anteprima al Festival di Cannes, il film è stato anche candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura. Al centro della storia c’è la vicenda di Mary Kay Letourneau, una insegnante nota alla cronaca statunitense per aver adescato un suo alunno, Vili Fualaau, all'epoca appena 12enne e, successivamente, diventato suo marito. Natalie Portman interpreta Elizabeth Berry, attrice che si reca a Savannah per fare delle ricerche su Gracie Atherton-Yoo che, una ventina d’anni prima, era stata scoperta a letto con un figlio dell’amico, appena tredicenne. Arrestata, ebbe un figlio in prigione e, una volta uscita dal carcere, la donna si è sposata proprio con quel ragazzino, Joe, e i due hanno avuto una coppia di gemelli.

La pellicola ha ottenuto ben 4 nomination ai Golden Globe, per miglior film e miglior attrice (sia Julianne Moore che Natalie Portman) e miglior attore (Charles Melton). Tra le altre candidature, Indipendent Spirit Awards e Chicago Film Critics Association Awards.

Marzo 2024 al cinema si chiude con l’animazione e il fantasy

Per i più piccoli (e non solo) appuntamento dal 21 marzo 2024 con "Kung Fu Panda 4". Nelle sale americane sarà disponibile dall’8 marzo mentre, in Italia, dovremo pazientare qualche settimana. Diretto da Mike Mitchell e Stephanie Ma Stin, il quarto capitolo del franchise d’animazione vede Po, destinato ad essere la guida spirituale della Valle della Pace, mentre cerca il suo successore come nuovo Guerriero Dragone. Si ritrova anche a combattere insieme alla ladra, di nome Zhen. un nuovo nemico chiamato "La Camaleonte", che riporta in vita Tai Lung e gli altri nemici sconfitti dal panda nei film precedenti. Una vera e propria ‘reunion’ in piena regola. Confermati per la composizione delle musiche della colonna sonora Hans Zimmer e Steve Mazzaro, come già avvenuto nei precedenti tre capitoli della saga.

Avvicinandoci a fine mese, non possiamo non suggerirvi "Priscilla", il film di Sofia Coppola, trasposizione cinematografica delle memorie del 1985 "Elvis and Me" scritte da Priscilla Presley insieme a Sandra Harmon. Questa versione racconta, ovviamente, la vita e la storia di Priscilla, fidanzata di Elvis Presley, conosciutisi la prima volta ad una festa, nel 1959. Dopo averlo aspettato per due anni poiché impegnato al servizio militare, la donna è poi stata accanto -fisicamente e moralmente – al cantante, vivendo anche nella sua dimora di Graceland. La pellicola racconta il loto turbolento rapporto fino al loro divorzio, avvenuto cinque anni dopo le tanto agognate nozze. Jacob Elordi, attore di punta degli ultimi anni, interpreta il ruolo di Elvis Presley mentre Cailee Spaeny è Priscilla.

Infine il 28 marzo sbarca nei cinema italiani "Godzilla e Kong - Il nuovo impero". Diretto da Adam Wingard, è il quinto capitolo della saga. Al centro della storia la contrapposizione tra Kong e Godzilla contro "una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo". Non mancheranno risposte alle origini e ai misteri legati a queste icone fantasy.