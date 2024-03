Fidget jewels, i gioielli scaccia-pensieri che impazzano su TikTok

Ultimamente su TikTok sono diventati virali molti fidget jewels, noti anche come spinner jewels o anxiety jewels. Sono gioielli – soprattutto anelli, ma non solo – ideati proprio perché chi li indossa possa giocare distrattamente e scaricare in questo modo la tensione accumulata, senza dare troppo negli occhi. Le loro forme sono state pensate per consentire a chi li mette di spostarli, muoverli o premerli in modo diverso per sfogare un po’ di emotività trattenuta, a scuola o al lavoro o ancora in contesti differenti.

Per chi sono adatti

Esistono fidget jewels per tutte le tasche. Quelli in acciaio inox sono tendenzialmente più abbordabili a livello economico. Sono l’ideale soprattutto per chi si sente inquieto e agitato e tende a rifarsi sulle proprie dita e sulle unghie, rovinandone così l’aspetto e alimentando abitudini nocive e poco igieniche. Ovviamente questi gioielli alternativi possono dare un sollievo se non si soffre di un disturbo grave e serio, per cui è necessario affidarsi solo a professionisti seri e competenti. Inoltre, come fanno notare alcuni, questi monili sui generis non aiutano a risalire alle cause dell’ansia e del tormento interiore né tantomeno a combatterle, sviluppando consapevolezza. Richieste, queste, che comunque vanno rivolte a specialisti qualificati, non a un oggetto estetico-funzionale di uso quotidiano.

Caratteristiche

I fidget jewels, in particolare, sono anelli, bracciali o collane che si presentano come piccoli gioielli dinamici e cinetici, che possono essere toccati, girati e agitati mentre si è impegnati in altre attività quotidiane. Infatti spesso sono dotati di piccoli dettagli rotanti, cerchietti, cuoricini, perline, pietrine incastonate, particolari in rilievo. Basta farli scorrere con il pollice o lungo la fascia se questa è un elemento caratteristico dell’anello o del bracciale, per esempio. I loro materiali sono numerosi e dipendono dalle esigenze specifiche, oltre che dalle preferenze individuali. Oltre al già citato acciaio inox, esistono gioielli fidget in: - titanio - ottone - argento - varie leghe - rame - gomma - silicone.

Perché piacciono

I fidget jewels piacciono per diversi motivi: - hanno un aspetto gradevole, sono disponibili in varie dimensioni e versioni – artigianali e non, dai colori classici o dalle nuance più originali – e sono un accessorio alla moda; - sono poco impegnativi e si possono portare anche in borsa o nello zaino, dappertutto; - non solo aiutano a scaricare nervosismo e ansia, ma darebbero anche una mano ad aumentare la concentrazione e l’apprendimento e a stare ancorati al presente, al qui e ora.