Charles Leclerc, chi è la nuova fidanzata Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc ha scelto la Corsica per qualche giorno di vacanza di mare. Vacanza con gli amici, ma non solo. Il settimanale 'Chi' ha infatti pizzicato il pilota della Ferrari in compagnia di una ragazza. Subito i paparazzi si sono scatenati: chi è la ragazza al fianco del pilota monegasco 25enne?

La nuova fidanzata di Charles Leclerc si chiama Alexandra Saint Mleux, ha 21 anni e studia Storia dell'arte all'università di Parigi. Molto attiva sui social network, Alexandra Saint Mleux condivide con i propri 90mila follower numerose foto di paesaggi e musei. Ma non mancano diversi profili che passano in rassegna i suoi oufit e il suo stile.

Quella in Corsica non è la prima uscita pubblica di Charles Leclerc insieme ad Alexandra Saint Mleux, visto che i due erano già stati avvistati insieme sulle tribune del campo centrale di Wimbledon poco dopo il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna e sono poi stati fotografati anche in diverse occasioni, ma sempre nell’ambiente lavorativo del pilota. Ora i due si sono concessi anche una vacanza.

Il pilota della Ferrari era tornato single a dicembre, dopo la rottura con Charlotte Siné. La loro relazione è durata dal 2019 sino a fine 2022. Adesso nel suo cuore sembra essere tornato l’amore. Che con Alexandra possa essere una storia duratura?