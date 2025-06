Isola dei Famosi: nominati, eliminati e l’assurda prova ricompensa

Una sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda mercoledì 11 giugno, che ha mostrato tutti i limiti di un’edizione costruita con poche idee e un cast del tutto non all’altezza. Il surviving game di Canale 5 condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli continua a zoppicare ed è proprio per questo motivo che la chiusura anticipata - finale il 2 luglio, mentre da lunedì 16 giugno le puntate settimanali saranno due - sembra ormai certa. Durante la puntata di mercoledì 11 giugno non sono mancate le polemiche, nuovi eliminati, nomination e una prova ricompensa alquanto discussa e discutibile. Anche se ormai vista e rivista.

Ad essere finite in nomination nella puntata di settimana scorsa erano state Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jasmin Salvati. Proprio quest’ultima, come prevedibile, è stata eliminata. Il televoto flash aperto durante la serata ha poi visto sfidarsi Omar Fantini, Chiara Balestrieri, Jey Lillo, Patrizia Rossetti e Paolo Vallesi. Quest’ultimo è risultato il perdente. Tanto Paolo Vallesi quanto Jasmin Salvati scelgono di proseguire l’avventura sull’Ultima Spiaggia.

Il leader Omar Fantini nomina Teresanna Pugliese - “Abbiamo avuto uno scontro molto forte stamattina, è estremamente non sincera. Ha rubato un pezzo di cocco, ha saltato un turno al fuoco, complica le relazioni del gruppo” - che va ad aggiungersi a Chiara Balestrieri e Mirko Frezza che erano stati nominati del gruppo. Insieme a Loredana Cannata: l’attrice è però stata salvata dal leader. Sono questi i risultati delle nomination della puntata di mercoledì 11 giugno dell’Isola dei Famosi.

Omar Fantini di nuovo leader all'Isola dei Famosi 2025

Ormai non c’è neppure più gusto ad assistere alla Prova Leader: anche questa settimana ad essere incoronato Leader di Playa Dos è stato Omar Fantini.

Mirko Frezza e Mario Adinolfi sono stati chiamati a scegliere se rasarsi i capelli o farsi fare un tatuaggio in diretta per salvarsi e mangiare una bistecca. Frezza opta per il tatuaggio, Adinolfi per il taglio drastico dei capelli.