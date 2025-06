Passaggi Festival. Quando le parole fanno paura

FANO (Pesaro e Urbino)Cinque giorni, più di 140 eventi, 13 location, 92 libri da presentare, quattro mostre, quattro premi, oltre cento autori e una sola parola chiave: confronto. Dal 25 al 29 giugno Fano torna ad essere la città della saggistica con la XIII edizione di Passaggi Festival, quest’anno dedicata a un tema quanto mai attuale: “Nemiche. Le parole che temiamo“.

Tra le novità più significative, la nuova immagine del festival firmata dallo studio fanese Zaccone Guerra: una macchina da scrivere imbavagliata con il nastro adesivo, simbolo eloquente della censura linguistica e dell’autocensura che affliggono il nostro tempo. E proprio sul potere e il pericolo delle parole si snoderanno riflessioni, dibattiti, spettacoli e mostre.

Il Premio Passaggi andrà a Igor Sibaldi, che giovedì 26 giugno in Piazza Marcolini parlerà del suo saggio Come non essere stupidi. Esercizi di anticonformismo (Mondadori), intervistato da Sara Manfuso. Nella stessa giornata, alle 21.15 al Pincio, i Modena City Ramblers riceveranno il premio Fuori Passaggi per Nati per la libertà, racconto della Resistenza attraverso musica e parole, dialogando con Davide Morresi.

Venerdì 27, alle 21.15 in Piazza XX Settembre, sarà invece consegnato il premio giornalistico Andrea Barbato alla direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini, per il suo memoir La verità è un fuoco (Garzanti). Infine, domenica 29 giugno al Giardino Radicioni, sarà premiata la graphic novelist Christina Olindo per Quando a Sanremo spuntò l’arcobaleno, vincitrice del concorso “Una lettura fra le nuvole“.

Tra gli ospiti più attesi: il ministro della Cultura Alessandro Giuli, protagonista dell’evento di chiusura con il suo Antico presente (Baldini + Castoldi), e poi nomi di spicco del giornalismo, della politica e della cultura come Nando dalla Chiesa, Lucetta Scaraffia, Pierluigi Bersani, Mario Giordano, Rula Jebreal, Stefania Craxi, Giulia Ligresti, Antonio Preziosi, Veronica Raimo, Luciano Canfora, Deborah Compagnoni, Novella Calligaris, Paolo Petrecca, Anna Tonelli, Gabriele Parpiglia, Vanessa Roghi, Laura Gramuglia, Ghemon, Andrea Romano e tanti altri.

Non mancano i momenti dedicati a scienza, filosofia e futuro con rassegne curate da Armando Massarenti (“I sandali del filosofo“), Claudio Pettinari (“La scienza sotto le stelle“), e Paolo Dello Vicario (“Futuropresente“).

Ai bambini e ragazzi sono rivolte invece le rassegne “Piccoli asSaggi“ e “Chiedersi perché“, curate da Valeria Patregnani e Ippolita Bonci Del Bene.

Particolarmente ricca la rassegna “Passaggi fra le nuvole“, che porta a Fano le firme più importanti del fumetto contemporaneo: da Vanna Vinci a ZUZU, da Francesco Cattani a Vittorio Giardino, fino a Gianluca Costantini e Elettra Stamboulis. La vincitrice Olindo sarà premiata domenica 29 alle 22.15.

Quattro le esposizioni gratuite: alla Mediateca Montanari la mostra Una lettura fra le nuvole e l’allestimento Beatles Exhibition curato da Paolo Molinelli; a Passaggi Libri e Caffè, Parole illustrate con le opere di Maria Speranza Spinaci; infine Tempi d’oro, dedicata agli artisti orafi fanesi, a cura di Centrale Fotografia, dislocata in tre luoghi simbolici del centro.

Con 120 volontari, il festival si estende tra centro storico e lungomare, con eventi completamente gratuiti grazie al sostegno del Comune di Fano, della Regione Marche, della Camera di Commercio delle Marche e dei partner privati. La direzione artistica è affidata a Giovanni Belfiori e Ludovica Zuccarini. E con il contributo di tutti loro Fano, ancora una volta, si conferma città della parola: non solo per chi le scrive, ma anche per chi ha il coraggio di usarle, capirle, metterle in discussione.