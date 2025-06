Pagelle Isola dei Famosi: Loredana e Teresanna sempre polemiche, Omar da finale

Le pagelle della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda mercoledì 11 giugno, raccontano della totale assenza di novità. Le prove sono sempre uguali a quelle delle passate edizioni, così come inevitabilmente le polemiche che si innescano all’interno del gruppo di naufraghi. Un’edizione, quella del surviving game condotto da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli, che ad oggi sembra davvero deludere le aspettative. Ecco i giudizi ai principali personaggi - personaggi, non persone - protagonisti della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2025.

Loredana Cannata: voto Anche meno eh. Lei fa la vittima. Il suo personaggio è stato sin dall’inizio del programma decisamente polemico e fin qui non c’è nulla di male: ognuno sceglie come costruire il proprio gioco. Però tutto sto vittimismo a ogni pie’ sospinto anche basta dai. Ve ne prego. Riesce nell’impresa di farmi essere d’accordo con Giuseppe Cruciani sul suo fondamentalismo nel veganesimo. Incredibile.

Teresanna Pugliese e Loredana Cannata alla sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2025

Teresanna Pugliese: voto No ma a lei scivola tutto addosso. Non se la prende per le nomination. Mai. Proprio in nessun caso. Il suo è un personaggio giusto un pelo permaloso e polemico. Ma proprio un’anticchia.

Cristina Plevani: voto Però tirati un po’ su. Io capisco che le forze stiano mancando un po’ a tutti, ma lei ormai sembra sempre più seriosa e pensierosa. Dai dai, Cristina, dai.

Omar Fantini: voto Ma perché? Viene spesso fatto oggetto di scherno, soprattutto da parte dello studio, quando in realtà meriterebbe solo una cosa: l’accesso diretto alla finale dell’Isola dei Famosi. E’ equilibrato, intelligente e dotato di buonsenso. Vince tutte le Prove Leader, e quindi?

Mario Adinolfi: voto In che senso? La sua presenza in questa edizione dell’Isola dei Famosi continua ad essere avvolta nel mistero? A cosa serve il suo personaggio in Honduras? Quali dinamiche nuove sta innescando?