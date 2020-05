Domenica 10 maggio 2020 è il giorno della festa della mamma, celebrazione dedicata a tutte le mamme del mondo. Ecco alcune frasi celebri: divertenti, belle ed emozionanti per fare loro gli auguri nel migliore dei modi possibili. Le hanno scritte poeti, drammaturghi, romanzieri e persone famose: puoi citarle così come sono oppure utilizzarle come spunto per un pensiero originale.



La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo.

(William Ross Wallace - Poeta)



Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l'umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (William Shakespeare - Drammaturgo e scrittore)



La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino non sa perché ama la mamma. Non sanno da dove viene l'amore che provano l'uno per l'altro. È l'amore di Dio che si manifesta in loro, e quando l'amore è puro e disinteressato ne riflette le qualità divine. (Paramahansa Yogananda - Filosofo e mistico)



Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono. (Honoré de Balzac - Scrittore e drammaturgo)



Dio non poteva essere ovunque, così ha creato le madri.

(Proverbio ebraico)



La madre perdona sempre. È stata messa al mondo anche per questo.

(Alexandre Dumas - Scrittore e drammaturgo)



Niente è sicuro in questo fetido letamaio di mondo, tranne l'amore di una madre.

(James Joyce - Scrittore)



Una buona madre vale cento maestri.

(George Herbert Palmer - Saggista)



Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelle che ti ha insegnato tua madre da bambino.

(Enzo Biagi - Giornalista)



Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini, tra esse, ci dormono profondamente.

(Victor Hugo - Scrittore e drammaturgo)



La parola più bella sulle labbra del genere umano è 'Madre', e la più bella invocazione è 'Madre mia'. È la fonte dell'amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre.

(Kahlil Gibran - Poeta)



Madre è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra.

(William Makepeace Thackeray - Scrittore)



Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre.

(Abraham Lincoln - 16° presidente degli Stati Uniti d'America)



La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto.

(Marcel Proust - Scrittore)



Tutte le donne diventano come la loro madre. Questa è la loro tragedia. Gli uomini non diventano come la loro madre. Ed è questa è la loro tragedia.

(Oscar Wilde - Scrittore e drammaturgo)



Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me.

(Joseph Roth - Scrittore e giornalista)



Per la madre i figli sono ancore della vita.

(Sofocle - Drammaturgo)



Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice.

(Adelbert von Chamisso - Poeta)



Le madri sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze.

(Anne Morrow Lindbergh - Scrittrice)



La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi.

(Honoré de Balzac - Scrittore e drammaturgo)

