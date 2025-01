Feng Shui, pulire casa a gennaio per creare armonia e accogliere il nuovo

In molte culture le pulizie di gennaio rappresentano un momento simbolico per rinnovare gli spazi abitativi e iniziare il nuovo anno con energia e armonia, una tradizione simile a quella delle pulizie di primavera.

La visione del Feng Shui

Nel contesto del Feng Shui, però, pulire casa a fondo assume un significato ancora più particolare: diventano un vero e proprio rituale per liberarsi delle energie stagnanti dell’anno appena trascorso e accogliere nuove possibilità. Il Feng Shui è un’antica disciplina cinese che si occupa di armonizzare gli spazi abitativi e lavorativi con le energie della natura, al fine di favorire il benessere, la prosperità e l’equilibrio. Secondo questo approccio, eliminare la polvere sui mobili e fare ordine tra le pareti domestiche aiuta a spazzare via il vecchio per fare posto al nuovo. Nella visione di questa disciplina orientale, il disordine ostacola il libero flusso di energia positiva; al contrario, un ambiente pulito e organizzato favorisce la fortuna e il benessere, stimolando creatività e produttività e attraendo opportunità e vibrazioni positive, soprattutto rispetto ai nuovi progetti.

Eliminare il superfluo

La prima regola del Feng Shui consiste nel liberarsi degli oggetti inutili, privi di valore sentimentale o che non trasmettono gioia. È utile passare in rassegna ogni stanza e ogni oggetto, chiedendosi se abbia davvero un posto nella propria vita. Gli oggetti in buone condizioni possono essere donati o riciclati, mentre quelli inutilizzabili vanno eliminati. Non bisogna dimenticare di mettere a posto i documenti: scontrini, ricevute, biglietti, vecchie ricette e opuscoli spesso si accumulano senza motivo.

Pulizia approfondita

Una pulizia accurata dell’ambito casalingo si può ottenere con prodotti ecologici, senza ricorrere a soluzioni chimiche aggressive, e non dovrebbe limitarsi alle superfici visibili. È importante raggiungere gli angoli più nascosti, dietro ai mobili e nelle zone difficili da raggiungere, per rimuovere completamente polvere e sporcizia.

Organizzazione degli spazi

Dopo aver pulito, è il momento di riorganizzare gli ambienti. Disporre gli oggetti in modo logico e funzionale permette all’energia di fluire liberamente. È utile raggruppare gli oggetti per categoria, facilitando l’accesso e la manutenzione. Durante questa fase, bisogna evitare di collocare mobili od oggetti che ostacolino il passaggio o blocchino le porte. Anche il giardino, il balcone o il cortile meritano cura. Uno spazio esterno disordinato può influenzare negativamente l’energia che entra in casa. Una pulizia accurata di questi ambienti contribuisce a creare un’atmosfera armoniosa.

Costanza

Uno degli errori più comuni è rimandare questo momento di rinnovamento, permettendo così che il disordine si accumuli. A ogni modo le pulizie di gennaio, comunque, rappresentano solo il punto di partenza. Per mantenere l’energia positiva e l’armonia nella propria casa, è utile dedicarsi regolarmente a piccole pulizie e riorganizzazioni. L’impegno costante permette di vivere in un ambiente sempre pronto ad accogliere nuove opportunità e vibrazioni positive.

Altri rituali di purificazione

Dalle tradizioni delle culture indigene americane provengono altri rituali di purificazione noti come smudging: si fanno bruciare delicatamente dei mazzetti di erbe aromatiche, in particolare quelli di salvia bianca (anche se possono essere utilizzati anche lavanda, rosmarino o menta), diffondendo il fumo in tutte le stanze della casa e concentrandosi negli spazi più vissuti. Se si preferisce, in alternativa si possono usare incensi o Palo Santo. Nel caso di abitazioni vecchie o di nuovi trasferimenti, è consigliato battere leggermente mazzetti di erbe come quadrifogli e rododendri (senza fiori) sulle pareti per liberarle da eventuali energie stagnanti o presenze indesiderate. Un metodo alternativo e più delicato di purificazione consiste nell’utilizzo dei cristalli, spesso considerati simboli di protezione e buon auspicio. Ogni cristallo viene posizionato su un piatto in ciascuna stanza, inclusi i davanzali, preferibilmente alla sera. Si ritiene che, durante la notte, questi elementi possano assorbire eventuali energie negative. Al mattino, poi, vanno sciacquati sotto acqua fredda corrente, agitati delicatamente tra le mani e riposti in un luogo protetto.