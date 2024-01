Fedez attacca un hater ma sbaglia persona, cosa è successo a Muschio Selvaggio

Milan, 15 gennaio 2024 – Ancora bufera su Federico Lucia, in arte Fedez, incappato oggi in un errore di persona. Durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, ospite Davide Parenzo e ilGabbrone, Fedez se la prende con un tal ‘Davidone’ che su Twitter avrebbe augurato un tumore al figlio. Il rapper mostra la foto, che però si scopre appartenere a un noto tifoso interista, conosciuto come Wazza, con un certo seguito sui social. E' proprio Wazza a fare notare l’errore. "Grazie Fedez, che non verifica le fonti, e mi mette alla pubblica gogna".

mi sa che abbiamo un problema 😃 Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Come la mettiamo? 😃 pic.twitter.com/sOX6kNoBoc — Wazza (@WazzaInter) January 15, 2024

Cos’ha detto Fedez

A Muschio Selvaggio si parla di persone che accusano e infangano sul web celandosi dietro l’anonimato. Fedez fa l’esempio del figlio preso di mira sui social da un tal ‘Davidone’ che sotto la foto di Leone con Theo Hernandez, scattata durante Milan-Frosinone, avrebbe scritto: “Spero che gli venga un tumore al polmone”. Mentre racconta che tra lui e la persona in questione si è già aperto un contenzioso legale, Fedez mostra alla telecamera una foto di un tifoso dell’Inter, in cui il rapper crede di riconoscere il suo hater (per la verità è ‘Davidone’ a lasciaglielo credere). “Questa è la tua faccia da ca… – incalza Fedez – quando avrai i c...i di mettere anche nome e cognome, potrai identificarti come uomo". Peccato che la foto mandata in rete corrisponda a quella di una altro supporter interista, Wazza, piuttosto noto nel mondo del ‘Twitter calcio’, come lo chiama Fedez.

La risposta di Wazza

Proprio Wazza si accorge che la sua foto è stata associata a un’altra persona e interviene. "Grazie Fedez, che non verifica le fonti, e mi mette alla pubblica gogna". Poi aggiunge: “Ragazzi quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna… ci siamo capiti. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa”. In un video rilanciato dai media confessa: “Io adesso avrò paura a uscire di casa, perché chiunque mi incrocia potrebbe farmi del male”.

Mentre sui social imperversano meme e sfottò su Fedez e sul suo ‘epic fail’, la produzione di Muschio Selvaggio ha provveduto a oscurare la registrazione della puntata nella parte in cui Fedez mostra la foto di Wazza. In tempi di acque agitate in casa Ferragni-Fedez per altre faccende legali, meglio cautelarsi.