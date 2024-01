L’allarme di Fedez: “Non si trovano enzimi pancreatici nelle farmacie, ci servono per mangiare”

Mancano enzimi pancreatici nelle farmacie. A lanciare l'allarme è Fedez, che attraverso alcune stories su Instagram ha parlato di questo problema dopo aver raccolto alcune segnalazioni da parte di diversi cittadini.

"Sto ricevendo tantissime mail su un problema che ho riscontrato anch’io Essendo stato operato al pancreas, avendomi rimosso quasi tutto il pancreas, tutte le persone che hanno bisogno come me di prendere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo, in questo momento stanno avendo dei problemi. L'azienda che produce gli enzimi pancreatici sembrerebbe essere una sola. Non si trovano più enzimi pancreatici da un mese a questa parte" ha raccontato Fedez.

Il marito di Chiara Ferragni è stato sottoposto un anno e mezzo fa a un intervento nel quale gli è stata rimossa una parte del pancreas e proprio per questo motivo gli enzimi sono necessari. In sostanza, svolgono la funzione che sarebbe quella propria del pancreas.

Da qui l'appello: "Amici che producete gli enzimi del pancreas, aiutateci. Producete enzimi del pancreas e portateceli. Altrimenti riusciamo a mangiare, ma non assimiliamo nulla e questo ci crea molti problemi. Sembra che il farmaco nel Nord Italia non ci sia più. Provvederemo a contattare l'Aifa e capire come reperire il farmaco”. “E' come se mancassero dei farmaci specifici per dei cardiopatici, è una situazione abbastanza grave – ha proseguito -. Parliamo di farmaci essenziali per chi ha problemi gravi. Io stesso avevo una piccola scorta e non riesco a trovarli. È un problema. Anche chi soffre di fibrosi cistica usa questo farmaco”.