Fedez: esce ‘Disco Paradiso’, con Annalisa e gli Articolo 31. Ed è già tormentone

Milano, 22 maggio 2023 – Fedez e Dj Ax sono gli angioletti di Raffaello Sanzio, Annalisa la regina della discoteca. Il trio (o meglio quartetto, c’è anche Dj Jad), lancia così il suo ‘Disco Paradise’, singolo estivo firmato appunto da Federico Lucia con Articolo 31 e ‘Nali’.

In un post sui social Fedez, fresco di contratto con Warner, annuncia il singolo estivo in uscita il 25 maggio. C’è una foto di Annalisa, alle prese con un lecca lecca luccicante a forma di strobo, indosso un collare di strass. Fa molto ‘disco’ anni ‘80. Poi ci sono i putti del ‘Paradiso’, gli angioletti di Raffaello che hanno il volto e pure i tatuaggi di Fedez e J-Ax. Basta poco per parlare di prossimo tormentone.

Fedez consolida il sodalizio artistico con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa. E si sceglie i nomi del momento. Annalisa su tutti, reduce da due hit come ‘Bellissima’ e ‘Mon Amour’. Il rapper non ha perso il gusto per le collaborazioni di successo. ‘Disco Paradise’ arriva infatti dopo Mille’ (2021), confezionato con Achille Lauro e Orietta Berti, e ‘La dolce vita’, featuring con Tananai e Mara Sattei.

Discorso a parte meritano gli Articolo 31: J-Ax e Dj Jad si sono riabbracciati anni dopo il loro fragoroso scioglimento, un ritorno attesissimo dal largo pubblico e compiutasi ufficialmente sul palco dell'ultima edizione del Festival di Sanremo e poi al Forum D'Assago con una serie di live andati immediatamente sold out. Alla reunion ora si somma a quella tra lo stesso Fedez e J-Ax, che nel 2017 ‘partorirono’ l'album "Comunisti col Rolex", un successo clamoroso.

Insomma, ce n’è abbastanza per generare 'hype’ sull’arrivo del nuovo disco, che c’è da scommettere, sarà scaricatissimo.