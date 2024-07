Federica Pellegrini a ‘Ballando con le stelle': “Vi farò ridere”. La ‘gelosia’ di Matteo Giunta: “Prima devo parlare col ballerino”

Roma, 28 luglio 2024 – Dalla piscina al palco di ‘Ballando con le stelle’: Federica Pellegrini ha annunciato con un video su Instagram che parteciperà alla prossima edizione del varietà di Rai 1. “Dopo anni di rincorse… ci siamo! – ha scritto la ‘Divina’ sui social – E questa volta vi farò molto ridere: ‘Ballando con le stelle’, arrivo!”. Al momento, l’ex campionessa è in Francia per seguire le olimpiadi, ed è proprio dal suo alloggio parigino che ha rivelato il nuovo impegno.

Nel breve filmato dell’annuncio, l’ex campionessa si riprende mentre rovista in una sacca. “Amore, dove sono le mie scarpe?”, grida al marito Matteo Giunta, che ironicamente risponde: “Quali? Te ne sei portata 20 paia!”. “Ma no! – sbotta scherzosamente Pellegrini – Le scarpette da ballo”. E a quel punto, anche l’uomo capisce: “È confermato? Si va a ‘Ballando’”?. Giunta si aggiunge quindi alla moglie per festeggiare con entusiasmo, non senza un piccolo accenno di ‘gelosia’: “Devo parlare col ballerino prima, eh”.

Proprio la settimana scorsa Milly Carlucci, storica conduttrice del programma, aveva annunciato una stagione da dodici puntate, con “un cast fantastico”. Tra coloro che sfideranno Pellegrini anche la showgirl ed ex velina Federica Nargi e il comico Francesco Paolantoni. Il resto dei partecipanti sembrerebbe ancora in via di definizione, ma si vociferano le presenze di Nina Zilli, Belen Rodriguez, Melissa Satta, Chiara Ferragni e Barbara d’Urso.

Ciò che è certo è che ‘Ballando con le stelle’ tornerà su Rai 1 a partire dal 28 settembre, con la finalissima prevista a dicembre, qualche giorno prima di Natale.

Per prepararsi c’è quindi tempo, e Federica Pellegrini non intende rinunciare a gustarsi le olimpiadi, anche da spettatrice e, in qualche modo, ‘madrina’. Sui suoi canali social, infatti, non mancano le foto con Giovanni Malagò davanti alla piramide del Louvre, senza contare quelle a fianco di Sergio Mattarella all’inaugurazione di Casa Italia, la sede di rappresentanza degli Azzurri in questa edizione dei giochi.