Face mist: le alleate della pelle. Idratano, leniscono e rinfrescano

Le face mist sono formulazioni dalla texture leggera, nate per idratare e rinfrescare la pelle con poche semplici nebulizzazioni, particolarmente efficaci durante i mesi più caldi. Grazie a una bassa percentuale di acqua e a un’alta concentrazione di principi attivi, rigenerano istantaneamente la pelle, lenendo gli arrossamenti tipici dell’estate e ripristinandone l’equilibrio senza appesantirla.

Provenienti dalla Corea, culla della skincare innovativa, le face mist si distinguono per la loro straordinaria versatilità. Oltre a reidratare il viso nel corso della giornata, sorprendono per i benefici che offrono quando vengono applicate sulla pelle detersa prima dei sieri e delle creme, potenziandone l’efficacia. Inoltre, sono perfette anche come tocco finale dopo il make-up, donando all’incarnato un aspetto luminoso e rimpolpato.

Esistono anche piccoli segreti che possono migliorare notevolmente l’impatto e il beneficio di questi prodotti. Per un effetto freddo istantaneo, è consigliato conservare il prodotto in frigorifero: in questo modo la pelle beneficerà di una sensazione immediata di freschezza e sembrerà più tonica in pochi secondi. Alla fine della giornata, per un’idratazione intensa e duratura, si può applicare una maschera in tessuto sul viso e spruzzarci sopra la face mist preferita.

Il pratico formato spray è l’alleato ideale per la pelle: in spiaggia, dove è esposta ai raggi solari diretti; in città, dove il caldo afoso può appesantirla; in ufficio, dove l’aria condizionata e l’aria calda creano sbalzi che la stressano; in aereo, dove la bassa umidità dell’aria dovuta alla pressurizzazione può seccarla.

Come si sceglie la face mist giusta? Le formulazioni opacizzanti, ad esempio, sono particolarmente indicate per chi ha pelle grassa o mista, soprattutto durante i mesi estivi quando l’epidermide tende a diventare lucida. Questi prodotti, infatti, sono appositamente formulati per controllare efficacemente l’eccesso di sebo, mantenendo la pelle opaca e fresca.

Al contrario, le face mist arricchite con acido ialuronico sono adatte per pelli più secche e sensibili, soggette a sbalzi di temperatura tra ambienti interni ed esterni. L’acido ialuronico svolge un ruolo cruciale nell’idratazione del viso, offrendo sollievo immediato e protezione a lungo termine, mantenendo la pelle morbida, nutrita e adeguatamente protetta dagli agenti atmosferici e dallo stress ambientale.

Marta Melini