Eurovision 2023, Brunette porta l’Armenia sul palco di Liverpool: chi è la cantante

Brunette, all'anagrafe Elen Yeremyan, è portabandiera dell'Armenia all'Eurovision Song Contest di Liverpool. La sua 'Future lover' è una canzone dai due volti: molto delicata nella prima parte, più incalzante e quasi rap nella seconda. Un mix molto interessante, che potrebbe anche portarla in finale.

Chi è Brunette

Il paradosso di Elen Yeremyan è che arriva a rappresentare l'Armenia nella manifestazione musicale più importante e seguita d'Europa senza aver mai inciso neppure un album. La ventiduenne, infatti, fino ad oggi ha proposto soltanto otto singoli, due dei quali nel 2023. Prima di quest'anno, dal 2019 aveva realizzato soltanto sei canzoni.

Il testo di 'Future Lover'

I just wanna make art Read books and just find someone Who likes me enough to kiss my face I wanna explore with him and visit old bookstores And cute little things, like drink smoothies at near cafés Oh-oh-oh Drink smoothies at near cafés Oh-oh-oh Oh, future lover, I hope it all comes naturally I hope our love is quiet outside, but loud inside, oh baby Oh, future lover, this song I wrote for you This song I wrote for you, my future lover I decide to be good, do good, look good I decide to be good, do good, look good I decide to be good, do good, look good I dеcide to be good, do good, look good It’s like a daydrеam, but I got some other, better plans I wanna scream and shout, my heart caught in chains Cold heart, cold hands, fire in my veins Fire in my veins, heart in chains I’m a volcano that is going to explode in a sec I’m so hypnotised by someone that I’ve never ever met Don’t wanna forget, am I dreaming yet? Poetic dream, I don՚t want it to end, oh Three minutes of making impossible plans Seven minutes of unnecessary panic attacks Here I go with the coldest hands Here I go with still no plans, oh, still no plans I can’t cool off, no I can’t relax Lord, what I’m gonna do, my pain just attacks I still have the coldest hands Oh my Lord, my Lord, my pain, my panic attacks, oh I decide to be good, do good, look good I decide to be good, do good, look good I decide to be good, do good, look good I decide to be good, do good, look good Oo tu indznits herou Lkvadz es herou, herou es tu Yerazoums yes oo tu eyink loor Molorvoom eyink herou, herou, hervoum

La traduzione di 'Future Lover'

'Amante futuro'

Vorrei solo fare un po’ di arte Leggere libri e trovare qualcuno A cui piaccia abbastanza baciare la mia faccia Voglio esplorare con lui e visitare vecchi negozi di libri E piccole cose carine, come bere degli smoothies in bar vicini oh oh oh oh Bere smoothies in caffé vicini Oh oh oh oh, amante futuro, Spero che tutto avverrà in modo naturale Spero che il nostro amore sia tranquillo all’esterno, ma travolgente dentro oh baby Oh, amante futuro, questa canzone la scrivo per te Questa canzone che io scrivo per te mio amante futuro Io decido di essere brava, essere brava, essere brava Io decido di essere brava, essere brava, essere brava Io decido di essere brava, essere brava, essere brava Io decido di essere brava, essere brava, essere brava è come un sogno ad occhi aperti, ma io ho altri, altri progetti migliori Voglio gridare e urlare Il mio cuore è incatenato Un cuore freddo, mani fredde, fuoco nelle mie vene Fuoco nelle mie vene, un cuore incatenato Sono un vulcano che sta per esplodere fra un secondo Sono così ipnotizzata da qualcuno che non ho mai conosciuto Non voglio dimenticare, sto forse già sognando? Un sogno poetico, non voglio che finisco, oh Tre minuti per fare progetti impossibili sette minuti di attacchi di panico non necessari eccomi di nuovo con le mani fredde eccomi ancora senza programmi, oh, ancora senza programmi Non posso darmi una calmata, no, non mi posso rilassare Dio, cosa posso fare se il dolore mi attacca così Ho ancora le mie mani gelate Oh mio Dio, mio Dio Il mio dolore, i miei attacchi di panico, oh Io decido di essere brava, essere brava, essere brava Io decido di essere brava, essere brava, essere brava Io decido di essere brava, essere brava, essere brava Io decido di essere brava, essere brava, essere brava E tu lontano da me Abbandonato lontano, lontano sei Nel mio sogno, tu ed io eravamo in silenzio Stavamo vagando molto, molto lontano