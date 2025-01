ETA per il Regno Unito dal 2025: quando parte e come ottenerlo

A partire dal 2025, chiunque desideri visitare il Regno Unito per turismo, affari o transito dovrà presentare un'Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA). Questo nuovo requisito, introdotto nell'ambito del rafforzamento delle misure di controllo delle frontiere, interessa molti viaggiatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul costo, sulla procedura di richiesta e sull’utilizzo dell’app dedicata.

Che cos’è l’ETA?

Come specificato sul sito ufficiale del Consolato Generale d’Italia Londra L’ETA (Electronic Travel Authorisation) non è un visto, bensì una previa autorizzazione (elettronica) a viaggiare verso il Regno Unito, che viene riservata agli stranieri esentati dall’obbligo di visto. È simile all’ESTA americano o all’eTA canadese e sarà necessario per i cittadini di diversi Paesi, tra cui gli Stati membri dell’UE, che in precedenza non avevano bisogno di visti. Questo documento è valido per soggiorni di breve durata, anche turistici, incluso il transito.

Quanto costa l’ETA per il Regno Unito

Il costo dell’ETA è stato fissato a circa 10 sterline (12 euro circa), un importo relativamente contenuto rispetto ai visti tradizionali. La tariffa dovrà essere pagata al momento della richiesta tramite il portale ufficiale o l’app dedicata.

Come richiedere l’ETA tramite app

Il governo britannico ha reso disponibile l’app ufficiale UK ETA per semplificare la procedura di richiesta dell’ETA. Come procedere? Ecco i passaggi principali:

Scaricare l’app: l’app dedicata UK ETA è disponibile per dispositivi Android e iOS. Si consiglia di scaricarla solo dai rispettivi store ufficiali per evitare truffe o versioni non autorizzate.

store ufficiali per evitare truffe o versioni non autorizzate. Creare un account: dopo l’installazione, sarà necessario registrarsi con un indirizzo email e una password.

e una password. Compilare il modulo: l’app richiede l’inserimento di dati personali , come nome, cognome, data di nascita, numero del passaporto e dettagli sul viaggio.

, come nome, cognome, data di nascita, numero del passaporto e dettagli sul viaggio. Scansione del passaporto : tramite la fotocamera del dispositivo, si potrà caricare automaticamente il documento di viaggio.

: tramite la fotocamera del dispositivo, si potrà caricare automaticamente il documento di viaggio. Pagamento della tariffa: la procedura si conclude con il pagamento sicuro della tariffa tramite carta di credito o debito.

sicuro della tariffa tramite carta di credito o debito. Ricezione dell’ETA: una volta approvata, l’ETA verrà inviata digitalmente e sarà collegata al passaporto utilizzato per la richiesta.

Tempistiche e validità dell’ETA

La maggior parte delle richieste di ETA viene elaborata entro poche ore, ma è consigliabile effettuare la procedura con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla data di viaggio. L’ETA sarà valida per un periodo complessivo pari a sei mesi, nell’arco di due anni o fino alla scadenza del passaporto, senza limite nel numero di ingressi.

Cosa succede se non si ha l’ETA

L’autorizzazione ETA sarà controllata al momento del check-in o prima dell’imbarco sul mezzo di trasporto verso il Regno Unito. Senza un’ETA valida, l’ingresso nel Paese potrebbe essere negato.

Da quando

Attenzione, sarà obbligatorio munirsi di autorizzazione ETA per i viaggi di breve durata verso il Regno Unito, inclusi gli spostamenti di mero transito, a partire dal 2 aprile 2025, con possibilità di fare domanda a partire dal 5 marzo 2025. L’autorizzazione ETA è obbligatoria per tutti i cittadini italiani, compresi i minori. Risultano esentati dall’obbligo di ETA i cittadini stranieri residenti nel Regno Unito titolari di un valido permesso di soggiorno e i titolari di pre-settled status o settled status ai sensi dello EU Settlement Scheme.