Enrico Mentana nonno. Il post dalla clinica: “Qualcosa di importante mi ha reso felice”

Milano, 9 maggio 2024 - Enrico Mentana sarebbe diventato nonno da poche ore. Il giornalista lo lascia intendere con un post e una foto dalla clinica Mangiagalli. “Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa”, si legge oggi sul profilo Instagram del direttore del Tg La7. “C'era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso” conclude il post a cui sono seguiti centinaia di auguri.

La neomamma

La neomamma è la figlia Alice, 32 anni, è la secondogenita nata dall’unione con Letizia Lorenzini Delmilani.

Una felice notizia che arriva all’indomani della polemica con Lilli Gruber, con uno scambio di accuse, che ha occupato le cronache per giorni per chiudersi ieri con una dichiarazione in video del conduttore del Tg La7.

L’annuncio a gennaio

Il primo annuncio che Mentana sarebbe diventato nonno era arrivato lo scorso gennaio, durante una cena in famiglia in occasione del suo 69esimo compleanno del giornalista. Al tavolo i suoi quattro figli Stefano, 37 anni, Alice, 32, Giulio, 17, e Vittoria, 16, e la compagna Francesca Fagnani. Alice Mentana è nata dall’unione con Letizia Lorenzini Delimilani, mentre Giulio e Vittoria sono nati dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula.