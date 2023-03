Emily Ratajkowski e Harry Styles innamorati a Tokyo, bacio appassionato in un parcheggio

Harry Styles, Emily Ratajkowski

Innamorati a Tokyo. E' subito diventato virale sui social il video lanciato dal rotocalco MailOnline che riprende Emily Ratajkowski e Harry Styles mentre si baciano appassionatamente in un parcheggio della capitale giapponese. E' dunque lei la misteriosa donna di cui parlavano le riviste patinate un mese fa, dopo la notizia della rottura tra l'ex One Direction e la compagna di allora Olivia Wilde? "Harry sta vedendo qualcuno - diceva una fonte al Mirror - Sta facendo di tutto per mantenere la sua identità segreta". E' lecito immaginare fosse proprio la modella a vedere di nascosto la star britannica.

Nel filmato 'rubato', Harry e Emily sono appoggiati a un'auto grigia di grossa cilidrata mentre si lasciano andare a tendere effusioni, vestiti in abiti super casual. I due danno l'idea di non essersi incontrati per caso in Giappone. Di certo non si affannano a nascondersi da occhi indiscreti visto che il parcheggio appare frequentato da diverse persone.

Emily, 31 anni, ha rotto con il marito, il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard a settembre (lei lo accuserebbe di essere un "traditore seriale"); ultimamente è stata affiancata a Pete Davidson, attore comico statunitense che il Mail Online definisce "seriale dater". Un latin lover insomma.

Harry, si diceva, si è lasciato a novembre con l'attrice Olivia Wilde, 39 anni e due figli. I due erano fidanzati da gennaio 2021. "Priorità diverse", hanno detto. Con la primavera nel cuore del cantante si è affacciato di nuovo l'amore che finora ha vestito i panni di una misteriosa lady, che oggi ha il volto di Emily Ratajkowski.