Emily in Paris 4: vacanze romane per Lily Collins

Emily in Paris, la serie romantica di Netflix creata da Darren Star con protagonista Lily Collins, torna con la quarta stagione in due parti: i primi 5 episodi dal 15 agosto, e i restanti 5 il 12 settembre. Nella nuova stagione Emily farà tappa anche a Roma dove sono state girate alcune scene: sul set la Collins è stata fotografata in compagnia di Eugenio Franceschini, 32 anni. Alcuni scatti mostrano la coppia anche in Vespa, un po’ nello stile di Vacanze romane.