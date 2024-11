Elodie e Ferro: "Insieme, ed è sempre questione di Feeling"

Questione di feeling. Per quanto scontato possa apparire il riferimento al venerato duetto di Mina con Cocciante, l’incontro di Elodie con Tiziano Ferro tra le carnali voluttà del loro nuovissimo singolo, rimanda al faccia a faccia fra numeri uno che fu al tempo quella canzone benedetta dal dio delle hit-parade. E quindi non solo per le memorie scatenate, neanche tanto involontariamente, da un titolo come Feeling. Lui con la barba di tre giorni, lei svestita come d’abitudine, amoreggiano davanti alla macchina da presa dei Morelli Brothers in un mix bianco e nero di ancheggiamenti e di sguardi glamour da spot di fragranza griffata.

"Sono una persona istintiva, e devo ammettere che questo sodalizio esisteva già nella mia mente, dovevamo solo capire quando sarebbe stato il momento giusto per realizzarlo" dice l’uomo delle sere nere. "Era da un po’ che volevo chiamare Elodie, invece è stata lei a chiamare me. La canzone ovviamente mi è piaciuta moltissimo, ma lei non sa che ero già pronto a collaborare. Sentivo che questa ragazza mi avrebbe fatto vivere emozioni belle".

Dal canto suo, la ragazza delle emozioni belle si dice "davvero emozionata e molto grata alla vita". "Feeling racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli" assicura. "Desideravo da tanto tempo la possibilità di lavorare insieme a Tiziano e, quando si è creata l’occasione con questo pezzo, ho pensato che fosse un’opportunità incredibile". L’opportunità d’iniziare a far crescere la febbre attorno al suo personaggio in vista degli impegni cinematografici e musicali che l’attendono nei prossimi mesi, compreso, sembra, quel Festival di Sanremo che a febbraio potrebbe vederla di nuovo in gara per anche per dare una scossa alla debole prevendita dello “Stadium Show” con cui sbarca l’8 giugno a San Siro e il 12 al Maradona di Napoli.

Tutta la musica italiana sembra essere, però, in fermento e, dopo l’annuncio di un nuovo album postato ieri da Jovanotti, si fa avanti pure Gianni Morandi con un nuovo singolo, firmato proprio da Lorenzo, intitolato L’attrazione, disponibile sulle piattaforme dal 15 novembre.

Andrea Spinelli