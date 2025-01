Eleonora Giorgi: “La malattia? Spero in un miracolo. Ma non sono arrabbiata”

A sorpresa, nella notte di giovedì, l’attrice Eleonora Giorgi è intervenuta nel corso del programma radiofonico ‘I Lunatici’ condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Arduini avrebbe voluto solo salutare l’attrice e amica rivolgendole un messaggio di vicinanza ma lei si è, invece, detta disponibile a parlare in prima persona e ha raccontato di come vive questo periodo complesso della sua esistenza in cui lotta contro un tumore al pancreas.

Eleonora Giorgi: ho capito quante ansie inutili ci accompagnano

“Mi fate tanta compagnia, poi vi immaginerete in questo frangente della mia vita”, ha detto l'attrice che è apparsa, come spesso è avvenuto in questo ultimo anno, serena rispetto alla sua condizione. Eleonora Giorgi è infatti in cura per un tumore al pancreas, ma le terapie non hanno riscosso particolare successo. “Tengo duro, sono piena d'amore” ha aggiunto “e guardo tutto da molto vicino”. Si è poi lasciata andare a un messaggio rivolto a tutti gli ascoltatori: “Ho capito quante cavolate facciamo durante tutta la nostra vita sprecando il nostro tempo con ansie inutili, gelosie, frustrazioni”. E ha poi ammesso che, nonostante il momento delicato: “Il mio cuore e la mia anima si sono allargati”.

La malattia sta avanzando

Le notizie sulla salute di Giorgi sono tutt’altro che positive. Suo figlio Andrea Rizzoli ha, infatti, da poco pubblicato un libro intitolato ‘Non ci sono buone notizie’ e anche la diretta interessata ha spiegato che la malattia sta avanzando con le metastasi. “Ma aspetto un miracolo”, ha aggiunto. Non mancano i momenti di sconforto ma nessuna rabbia nei confronti del destino da parte di Giorgi: “Non mi sono mai arrabbiata in questo anno e mezzo da quando ho scoperto la malattia. Ogni tanto piango, ma non mi sono mai chiesta perché a me. Sono fatalista”.

“Rimpiango le camminate al parco”

L’attrice sta trascorrendo le giornate in compagnia della sua famiglia che, come non mai, le si è stretta attorno in un moto di amore continuo. Così come tanti sono stati i messaggi di affetto ricevuti dal pubblico. Un pensiero è andato, poi, alle persone che hanno avuto la sfortuna di condividere la sua malattia: “Parlarne ha aiutato tanta gente. Cose come quella che è successa a me ti fanno capire quanto vale il tempo quando stai bene”. “Se c’è una cosa che rimpiango – ha concluso – sono le camminate al parco, ora dopo pochi passi mi stanco e ci vuole la sedia a rotelle”.