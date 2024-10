Eleonora Giorgi: “La mia cura a Houston, funziona solo nel 14% dei casi”

Eleonora Giorgi e la malattia. L’attrice è tornata a parlare del tumore al pancreas che sta affrontando da circa un anno. Una malattia che la sta mettendo a dura prova. Eleonora Giorgi, però, non è una donna che si lascia abbattere dalle difficoltà.

“Una clinica americana ha trovato una chiave d'accesso per questo tumore. Non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che per me c'è il 14% di possibilità. Adesso i campioni con le mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti e vedremo” ha raccontato al settimanale ‘DiPiù’.

La clinica americana in questione è l’MD Andersen Cancer Center di Houston. Una città, quella americana, particolarmente nota nel mondo proprio per le strutture sanitarie di qualità nelle quali vengono trattati, e spesso curati anche in maniera efficace, diversi tipi di tumore. Eleonora Giorgi negli ultimi mesi ha parlato diverse volte della malattia e questo è particolarmente d’aiuto anche per chi sta vivendo le sue stesse difficoltà.

L’attrice non è solita lasciarsi andare alle difficoltà della vita, ma di certo in una situazione così difficile le preoccupazioni non mancano. “La cosa che adesso mi fa più paura – ha confessato – è che il mio nipotino, con il quale ho un rapporto bello e speciale e che mi ascolta tanto, prima o poi possa dimenticarmi".