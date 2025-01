Eleonora Giorgi e la malattia, il figlio Andrea Rizzoli: “Non c’è più niente da fare”

Roma, 27 gennaio 2025 – Eleonora Giorgi, una delle attrici più amate del cinema italiano degli anni ’70 e ’80, sta vivendo il momento più difficile della sua malattia. Dopo un lungo periodo di lotta contro un tumore al pancreas, diagnosticato nel novembre 2023, la malattia è entrata in una fase avanzata. Il calvario è iniziato a seguito di una semplice tac, eseguita per una tosse persistente, che ha rivelato la presenza di un tumore. Eleonora Giorgi non ha mai nascosto la malattia: “Il tumore è arrivato proprio quando stavo festeggiando i miei 70 anni e i 50 di carriera”, le sue parole in una delle tante interviste rilasciate dall’attrice. “Se fossi stata più giovane, mi sarei disperata. Ma posso dire di aver vissuto una vita piena di avventure. Nonostante tutto, mi spezza il cuore dover lasciare i miei cari”.

L’intervento e la chemioterapia

Il 26 marzo 2024, Giorgi si è sottoposta a un’operazione chirurgica durante la quale le sono stati rimossi la coda del pancreas e la milza. “L’intervento è andato bene – spiegava lei stessa in quei giorni – ma il male non è sconfitto. Prima mi sono gonfiata, poi ho perso qualche chilo, ma l'oncologo dice che la mia risposta è stata perfetta, che la cicatrice sta rientrando. Continuo con la chemioterapia e mi prendo ogni giorno come viene. Siamo tutti destinati ad avere una ‘data di scadenza’, ma finché sono qui voglio lottare”.

Le cure in Texas

L’attrice non ha lasciato nulla di intentato nella sua lotta contro il tumore. Nel 2024 si è sottoposta anche ad una terapia innovativa all’MD Anderson Cancer Center di Houston, in Texas, nonostante le esigue possibilità di successo, pari al 14%. La malattia, purtroppo, continuava a progredire, ma lei trovava conforto nei piccoli segnali di speranza, come la ricrescita dei capelli dopo la chemioterapia, e soprattutto nell’amore e nella vicinanza della famiglia. “Ogni giorno è un dono”, dichiarava con forza, vivendo con intensità i suoi momenti preziosi, come il Natale trascorso accanto ai nipoti e ai suoi cari.

Il sostegno della famiglia

In questa battaglia, l’attrice ha sempre contato sull’amore incondizionato della sua famiglia. Trascorre molto tempo a casa del figlio Paolo Ciavarro, della moglie Clizia Incorvaia e dei loro bambini, con i quali ama giocare e condividere momenti di serenità. Anche il figlio Andrea Rizzoli, nato dal matrimonio con l’editore Angelo Rizzoli, e l’ex marito Massimo Ciavarro sono sempre al suo fianco. “La vicinanza della famiglia è ciò che mi dà forza”, ha detto Giorgi. “Non posso fare grandi cose, ma cerco di rendere ogni momento speciale”. Eleonora Giorgi sta vivendo questi ultimi giorni in una casa piena di ricordi e circondata dall’affetto dei suoi cari, dimostrando che anche nel dolore più profondo si possono trovare la forza e la bellezza di vivere. “Non voglio essere ricordata come una persona sconfitta dalla malattia, ma come qualcuno che non ha mai smesso di combattere”, le sue parole

Il tempo che resta

Il figlio Andrea racconta in un’intervista al Corriere il suo libro Non ci sono buone notizie (Piemme), dedicato a chi lotta per la propria vita e a chi li sostiene. Ripercorre il difficile periodo affrontato l’”anno più bello” di sua madre, “nonostante tutto”. “Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo – dice Andrea Rizzoli –. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno”.