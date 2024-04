Addio a Eleanor Coppola, moglie del regista Francis Ford Coppola

Roma, 13 aprile 2024 - Grave lutto per il regista Francis Ford Coppola, è morta la moglie Eleanor Coppola, scrittrice e regista di documentari, all'età di 87 anni nella sua casa di Rutherford, in California.

Moglie di Coppola dal 1963, era nota per avere diretto diversi documentari di successo come il famoso "Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse", girato durante le difficili riprese del capolavoro del marito "Apocalypse Now". Anni dopo fece la stessa cosa con la figlia Sofia Coppola, come il padre e la madre famosa regista, girando un documentario sul film Maria Antonietta, diretto da Sofia.

I coppola hanno avuto tre figli, Gian Carlo, Roman e Sofia. Nel 1986 il dramma con la morte del priomogenito, all'età di 22 anni, in un incidente automobilistico. Roman ha seguito anche lui le orme del padre dirigendo vari film, inoltre collabora regolarmente con Wes Anderson, regista, sceneggiatore e produttore, ed è presidente della casa cinematografica del padre, l'American Zoetrope, con sede a San Francisco. Sofia è già una delle registe più quotate dopo aver scritto le sceneggiature e diretto film del calibro di "Lost in Translation" e "Priscilla", sulla vita di Priscilla Presley, prima moglie di Elvis, dedicandolo alla madre.