Ecco CLE Coupé. Cocktail perfetto di lusso e grinta

di Giuseppe Tassi

Una GT con il massimo del comfort e la grinta di una sportiva. Il cocktail perfetto lo serve Mercedes con la nuova CLE coupè. Gioiello di tecnica e qualità, è arrivata nelle concessionarie da novembre scorso a un prezzo di listino che parte da 62.400 euro. La scoperta di quest’auto, che rappresenta la nuova espressione sportiva di Classe C e Classe E, è avvincente quanto i panorami intorno a San Sebastian, nel cuore dei Paesi Baschi.

Su questo scenario sfila la sagoma affusolata e grintosa della coupè Mercedes (4,85 m): muso allungato, tetto spiovente e un ampio abitacolo con quattro posti comodi e facile accesso alla seconda fila. I due sedili posteriori sembrano appoggiati direttamente sulle ruote e offrono spazio per le gambe (7 cm in più della Classe C coupè). Ci viaggiano in pieno comfort anche passeggeri che sfiorano il metro e novanta. E neppure la curva accentuata del tetto è un problema, perché i sedili, collocati più in basso, lasciano spazio per la testa senza ricorrere a contorsioni. Buona anche la capacità del bagagliaio che arriva a 420 litri.

Il cruscotto e gli interni in ecopelle offrono il meglio della qualità Mercedes. La plancia è moderna ed elegante, nobilitata dallo schermo da 12.3 pollici del cockpit è dal touch da 11.9 pollici sospeso sulla consolle. Da qui si governano tutte le funzioni dell’auto, con la possibilità di cambiare configurazione grazie ai tasti posti sul volante. Tra le tante funzioni, il sistema multimediale MBUX Mercedes di terza generazione include l’app di intrattenimento TikTok e quella per le riunioni.

Alla guida CLE coupè è morbida e silenziosa come i suoi interni premium. Il motore benzina 2.0 è abbinato a un propulsore elettrico da 17 kW . L’ibrido leggero ha una potenza complessiva di 258 cv con velocità massima di 250 orari (versione AMG) e scatta da 0 a 100 orari in 6,2 secondi.

Il cambio automatico a nove marce e la trazione integrale supportano efficacemente la spinta del motore in modo fluido e composto, anche quando si spinge a fondo sull’acceleratore. Come un gatto pronto al balzo, CLE coupè passa da uno stato di quiete apparente a scatti imperiosi che denunciano la sua doppia personalità.

Lo sterzo è leggero e preciso e consente di affrontare curve in piena velocità con un assetto dinamico e sicuro. Concorrono al piacere di guida la trazione integrale e le sospensioni ben calibrate per sposare comfort e prestazioni. L’elettronica di bordo rettifica prontamente eventuali errori di guida mentre l’asse posteriore sterzante (optional) migliora la qualità dell’inserimento in curva, la stabilità dell’auto e la maneggevolezza negli spazi limitati e in fase di parcheggio.