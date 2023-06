Dove sposarsi in Italia: i posti più belli per celebrare un matrimonio

Sposarsi in Italia, tanto per una coppia italiana quanto per due stranieri, può essere bello da molti punti di vista. Per i primi e per i loro invitati è un’occasione per conoscere parti non ancora visitate o riscoprire i luoghi del cuore. Ma anche per i secondi può essere un’esperienza arricchente secondo varie prospettive.

Perché sposarsi in Italia

Il nostro Paese offre davvero tante location per i matrimoni una più bella dell’altra, da Nord a Sud, passando per il Centro e le Isole. La loro straordinarietà è legata innanzitutto alla bellezza naturale e ai paesaggi suggestivi di molti posti, dalle città d’arte ai centri storici fino alle campagne e alle verdi colline, alle montagne imponenti e alle spiagge incantevoli. Quindi non è difficile trovare dimore storiche, chiese romaniche e gotiche, ville e castelli fiabeschi, palazzi antichi, giardini medioevali e rinascimentali, grazie alla presenza di location da matrimoni che intrecciano storia, arte, cultura e natura.

Esperienze esclusive

Non è solo l’occhio a volere la sua parte, ma anche il palato: la cucina tricolore è una delle più amate del mondo per i suoi piatti unici ed esclusivi, realizzati con prodotti genuini dai sapori autentici e impossibili da replicare, al netto dei fallimentari tentativi di imitazione. Ma c’è anche un altro motivo per cui sposarsi in Italia diventa un evento indimenticabile: ci sono tanti posti caratterizzati anche da riti e tradizioni, tali da permettere di tuffarsi nel folklore e di aggiungere un tocco personalizzato e prezioso al proprio giorno speciale. Ad aggiungere altra eccellenza made in Italy al settore sono anche i numerosi professionisti del territorio in grado di offrire servizi ed esperienze di alta qualità agli sposi e ai loro invitati. Naturalmente la lista delle migliori location per matrimoni in Italia sarebbe lunghissima e piena di sfaccettature. Tuttavia ecco alcuni dei posti principali:

Lago di Como

Il Lario, con le sue rive e i suoi borghi pittoreschi, è una delle destinazioni più belle e romantiche in Italia per celebrare un matrimonio. Villa del Balbianello, a Lenno, è una villa storica con giardini e vista spettacolare sul lago. È stata utilizzata come location per numerosi film ed è una delle location più iconiche del lago. Villa Carlotta, a Tremezzo, in stile neoclassico, ha a sua volta magnifici spazi verdi e una prestigiosa collezione di opere d'arte. Villa d'Este, a Cernobbio, Villa d'Este è un hotel cinque stelle elegante e lussuoso, con piscina a sfioro, in cui si combinano armoniosamente fascino storico e comfort moderni. Villa Erba, sempre a Cernobbio, è un’altra dimora neoclassica circondata da un vasto parco.

Lago di Garda

Le sponde del Lago di Garda – che si distendono tra le regioni di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige – sono piene di borghi pittoreschi ideali per celebrare matrimoni. Uno di essi è Malcesine, dominato dal Castello Scaligero, con interni d’epoca e terrazze panoramiche. Un altro Castello Scaligero richiesto per le nozze è quello di Sirmione. A Limone sul Garda molto suggestiva è la chiesa di San Benedetto, con vista sul lago, accanto ad altre ville panoramiche. A Gardone Riviera si può scegliere di sposarsi nella Vittoriale degli Italiani o in una delle ville con vista sul lago.

Venezia

Con il suo dedalo di viuzze in cui ci si perde tra calli e canali, i ponti romantici e le piazze maestose, la città della Laguna è un’altra location per matrimoni rinomata in Italia e presso gli stranieri che vogliono scambiarsi le promesse d’amore nel nostro Paese. Palazzo Cavalli, lungo il Canal Grande, è una sede storica del comune veneziano caratterizzato dall’architettura gotica e dalle viste spettacolari che regala sullo stesso canale. Sempre sul Canal Grande c’è Villa Ca' Vendramin Calergi, dimora rinascimentale che ospita anche il Casinò di Venezia, con saloni affrescati, un giardino interno e una terrazza con vista panoramica. Di fronte a Piazza San Marco c’è l'isola di San Giorgio Maggiore che ospita la Basilica di San Giorgio Maggiore, con vista sulla Laguna. Vicino a Piazza San Marco c’è l’Hotel Danieli, con ambienti pieni di lusso e sfarzo, sale interne elegantemente decorate e un servizio impeccabile e di classe.

Liguria

Un tempo un semplice villaggio di pescatori, oggi Portofino è rinomato per la sua bellezza e l'atmosfera sofisticata. La chiesa di San Giorgio, dove vengono celebrati molti matrimoni, offre una vista sul porto. Sulla collina di Portofino è situato il Castello Brown, circondato da un giardino panoramico e con spazi eleganti per riti civili e ricevimenti all’aperto con vista mozzafiato. Non mancano comunque altre esclusive location sul presso le Cinque Terre (Monterosso al mare, Manarola, Riomaggiore, Corniglia, Vernazza) con le loro colorate casette che si affacciano sul mare. Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, offre eleganti saloni e un parco che si affaccia sul Golfo del Tigullio. Situata in una baia isolata, l'Abbazia di San Fruttuoso è un antico monastero molto richiesto per l’atmosfera romantica della sua chiesetta romanica, del suo cortile interno e della spiaggia di ciottoli. Una delle chiese più famose in Italia e nel mondo è la Chiesa di San Pietro a Portovenere, basilica paleocristiana arroccata su un promontorio a picco sul mare.

Toscana

La Villa Medicea di Artimino, nota anche come Villa La Ferdinanda, si trova nel comune di Carmignano, in provincia di Prato. Capolavoro di architettura rinascimentale, presenta splendidi affreschi, una loggia panoramica e un parco circostante con giardini all'italiana. Fu costruita nel XVI secolo per volere del Granduca Ferdinando I de' Medici come residenza estiva. A Firenze Palazzo Vecchio, situato nella celebre Piazza della Signoria, è una residenza medievale con sale storiche decorate con affreschi e arredi sontuosi. La Sala Rossa e la Sala dei Gigli sono due spazi molto richiesti per matrimoni civili o cerimonie simboliche. Villa La Vedetta, su una collina panoramica vicino a Piazzale Michelangelo, offre una vista mozzafiato sulla città oltre a giardini, terrazze panoramiche e sale interne eleganti. Il Castello di Castiglione della Pescaia, che risale al Medioevo, si trova sulla costa in provincia di Grosseto e offre un ambiente romantico e suggestivo per matrimoni.

Umbria

Assisi, città medievale, famosa per essere la patria di San Francesco, offre di per sé una suggestiva cornice per matrimoni, ancora meglio se la cerimonia si tiene presso una delle chiese storiche come la Basilica di San Francesco, la Chiesa di Santa Chiara o la Cattedrale di San Rufino. Il Castello di Montignano, situato nelle colline di Massa Martana (Perugia), ha giardini ben curati, sale storiche e una piscina panoramica. Il Castello di Petroia, tra Perugia e Gubbio, risale al XII secolo, ha sale storiche, cortili interni e un grande parco circondato da boschi, immerso nella campagna umbra, perfetto per una cerimonia elegante e intima.

Roma e dintorni

Il Castello Odescalchi, a Bracciano, nei pressi di Roma, è un maestoso castello medievale situato sul lago di Bracciano. Villa Miani, sulla collina del Monte Mario, ha eleganti saloni, giardini all’italiana e terrazza panoramica con vista mozzafiato sulla città. Villa Aurelia, sul colle Aventino, risale al Rinascimento e ha interni ed esterni eleganti e spettacolari per scenografiche cerimonie all’aperto. A pochi chilometri dalla Capitale, immersa nella campagna laziale, c’è la Tenuta di Polline, per un'atmosfera nuziale dal sapore rustico e autentico tra uliveti e vigneti.

Campania

La Costiera Amalfitana, con perle come Amalfi, Positano e Ravello, offre una cornice incantevole per matrimoni sia religiosi sia civili, tra chiese storiche e location per cerimonie all’aperto con vista sul mare. Napoli, il capoluogo, offre location esclusive come Punta Castello, Villa Settecento, Villa Giusso Astapiana. Altre residenze d’epoca per le nozze si trovano a Salerno (Castello medievale di Arechi, Villa Eva), a Caserta (Casale dei Baroni, Tenuta Donna Fausta, Il Refolo), a Benevento (Masseria Roseto, Palazzo Marchesale Caracciolo), Avellino (Villa Orsini). Non mancano splendide location anche nelle isole dell’arcipelago campano, in particolare a Ischia, Capri e Procida.

Puglia

Tra masserie antiche ristrutturate, a volte anche con l’aggiunta di un tocco contemporaneo, gli uliveti, le spiagge dorate e i paesaggi rurali, questa regione è perfetta per cerimonie e ricevimenti in stile boho-chic. Una delle location più famose per le nozze è la masseria San Domenico, a Savelletri (Fasano, Brindisi): immersa nella campagna pugliese, risale al XV secolo ed è stata trasformata in un lussuoso resort, fedele alla tradizione, ma con comfort moderni, con giardini, piscine e spazi interni di classe. Sempre a Savelletri di Fasano, sulla costa adriatica, la Masseria Torre Coccaro, con una spiaggia privata e circondata da uliveti, è un piccolo angolo paradisiaco che offre bellezza e tranquillità, per chi ama le atmosfere intime. Il Castello Monaci, in Salento, circondato da vigneti e uliveti, dispone di spazi scenografici all'aperto e di una sala interna piena di storia ed eleganza. Masseria Potenti, a Otranto, ha ampi cortili e giardini e offre un'atmosfera rustica e autentica per matrimoni in stile country chic.

Sicilia

Villa Igiea, a Palermo, è una sontuosa residenza storica circondata da giardini lussureggianti e vista sul mare. Il Castello di Venere, a Erice, sulle colline sopra Trapani, offre una vista panoramica sulla città, il mare e le isole circostanti. Altre residenze d’epoca per matrimoni esclusivi sono Palazzo Manganelli e i Giardini di Villa Fago a Catania, il Castello Chiaramonte ad Agrigento, il Castello di Falconara a Caltanissetta, Palazzo Borgia del Casale a Siracusa, Villa Immacolatella a Trapani.

Sardegna

Alghero, borgo medievale sulla costa nord-occidentale dell’isola pieno di storia e fascino, offre una cornice romantica e suggestiva per matrimoni. È molto richiesta la chiesa di San Michele, con la sua architettura gotica. Non mancano possibilità di cerimonie all'aperto piene di eleganza e raffinatezza anche su terrazze panoramiche che si affacciano sul mare o in location a ridosso delle spiagge. Scendendo nel sud della Sardegna, il Castello di San Michele è un'antica fortezza con vista sulla città e sul Golfo degli Angeli, caratterizzato da sale storiche e splendidi spazi all'aperto. A Porto Cervo, in Costa Smeralda, ci si può sposare in uno dei prestigiosi hotel o in una delle esclusive ville private affacciate sul mare.