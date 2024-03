Damiano dei Maneskin con la fidanzata Dove Cameron all’Olimpico. Anche lei con la maglia della Roma

Roma, 18 marzo 2024 – All’ultima partita all’Olimpico è stato avvistato Damiano David, frontman dei Maneskin, insieme alla nuova fidanzata americana Dove Cameron. La coppia ha seguito la partita in tribuna, entrambi con la maglia della Roma, grande amore del cantante che è stato paparazzo più volte alle partite dei giallorossi. “Ciao a tutti, forza Roma!” dice Damiano in un video, poi rilanciato anche sull’account ufficiale della Roma. Sotto il giacchetto di pelle, per un super tifoso della Magica come lui, la maglietta di ordinanza retrò risalente al 2001-2002. E visto che la partita è finita con la vittoria per gli uomini di Daniele De Rossi, chissà se è stata proprio la presenza della coppia a portare fortuna.

L’amore tra Damiano e l’attrice e cantante americana è diventato ufficiale al gala pre-Grammy 2024 lo scorso febbraio a Los Angeles. Davanti ai fotografi, i due artisti si sono concessi agli scatti senza più nascondersi. Abbracci e un bacio appassionato hanno firmato il loro amore.