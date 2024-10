Don Matteo 14 vince la gara degli ascolti: quasi 5 milioni di spettatori per la prima puntata

Gli utenti sui social si sono scatenati, facendo schizzare l'hashtag #DonMatteo tra i trend di X Italia: un ritorno da sogno per Raul Bova nei panni di Don Massimo e, più in generale, per la fiction marchiata Rai. Il tweet più gettonato recita: "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e su Don Matteo", giocando con il primo articolo della Costituzione. Nemmeno il passaggio di testimone da Terrence Hill a Bova ha minato la fiducia dei fedelissimi del programma: il debutto sul piccolo schermo della quattordicesima stagione è stato un vero e proprio successo.

La sfida dello share

Il primo appuntamento della nuova stagione con cast rinnovato, in onda ieri sera, giovedì 17 ottobre, su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.000 telespettatori e uno share del 27,8%. Segue Canale 5 con "Endless Love" che ha realizzato 2.540.000 telespettatori e uno share del 14,6%. Su Retequattro, invece, "Dritto e rovescio" ha registrato 840.000 telespettatori pari a uno share del 5,85% mentre su La7 'PiazzaPulita' ha totalizzato 833.000 telespettatori e uno share del 6,17%. Su Italia1 poi il programma 'Le Iene presentano: Inside' ha interessato 821.000 telespettatori (share del 7,12%).

Il calendario degli episodi

Don Matteo 14 tornerà su Rai1 giovedì 24 ottobre alle ore 21:30. La stagione prevede un totale di dieci puntate che saranno via via disponibili on demand su RaiPlay. Ecco il calendario completo