I migliori dolci da fare a gennaio con la frutta di stagione

Con la frutta disponibile a gennaio si possono preparare deliziosi dolci di stagione. Le mele, per esempio, sono versatili e si prestano a diverse realizzazioni, come torte, crostate e marmellate. Anche le pere raggiungono il loro massimo livello di dolcezza in questo periodo e sono perfette per crostate, crumble e composte. Largo, poi, agli agrumi invernali come le arance che, specialmente per quanto riguarda le varietà più succose e amare, sono ideali per preparare marmellate, succhi e dolci al forno, così come i mandarini e le clementine. Non sono da sottovalutare nemmeno i kiwi, ricchi di vitamina C, perfetti pure per insalate e merende.

Dolci in forno

Nelle giornate e serate fredde di gennaio, i dolci cotti in forno trasmettono subito una sensazione di calore, in tutti i sensi. A differenza di dessert al cucchiaio e di classici come il budino, le torte e le crostate si possono preparare con un po’ di anticipo, per poi essere porzionate facilmente al momento del servizio. Quelle prive di creme, poi, sono perfette per essere conservate a temperatura ambiente sulla credenza, su un’alzatina sotto una cloche, anche per 3-4 giorni. Tra gli ingredienti principali troviamo quelli di stagione, come pere, mele e frutta secca, che in questo periodo abbondano sulle nostre tavole. Ad esempio, la frutta secca avanzata dalle feste natalizie può essere utilizzata insieme a quella fresca. E, naturalmente, il cioccolato è un protagonista immancabile per una dose extra di energia e gusto, oltre a confetture e formaggi freschi e cremosi, come la ricotta.

Alcune idee

A gennaio la torta di mele e cannella è un vero classico. Deliziosa in ogni momento della giornata, è perfetta anche per uno spuntino leggero e genuino. Prepararla in casa garantisce un’alternativa più sana rispetto ai dolci confezionati, in modo da concedersi questo piccolo piacere un po’ più spesso, in maniera più genuina. La mela, uno dei prodotti tipici della stagione, e la cannella o la vaniglia, spezie invernali dall’aroma caldo e avvolgente, creano una sensazione di comfort già dai profumi che invadono la cucina. Ma si può pensare ad alcune varianti anche con la pera o con le arance. Se si cerca un dessert più fresco e delicato, la crostata è un’ottima scelta. La base può essere realizzata con una classica pasta frolla oppure con varianti più leggere, come quella senza burro o una versione vegana senza uova. Per la farcitura, si può optare per una crema tradizionale pasticcera, una mousse leggera, o altre alternative. La decorazione offre infinite possibilità: una composizione monocromatica, utilizzando un solo tipo di frutta, oppure una colorata macedonia decorativa perfetta per una tavola con tanti ospiti. Per completare, si può aggiungere un leggero strato di gelatina per un tocco lucido e invitante.

Mousse alla frutta

Se invece si preferiscono i dolci al cucchiaio, un’altra idea facile per una fine pasto o una merenda, ma anche per una golosa colazione del mattino, è la mousse alla frutta. Per prepararla, servono uno sciroppo di frutta – preferibilmente senza coloranti artificiali e zuccheri aggiunti – e panna montata. Se possibile, sarebbe meglio abbinare lo sciroppo al frutto scelto per la decorazione, come ananas, kiwi o altri frutti di stagione: un connubio che non solo esalta il sapore, ma rende il dolce visivamente più accattivante.