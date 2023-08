Diletta Leotta è diventata mamma. E’ nata Aria, figlia di Karius. Le foto e l’annuncio su Instagram

Milano, 16 agosto 2023 – Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati mamma e papà di Aria. Ad annunciarlo sono stati gli stessi genitori con una foto postata su Instagram.

Le foto postate sui social sono accompagnate dal messaggio di benvenuto per la piccola nata: “Today I was reborn through you. Welcome Aria, you are the best gift we could have asked for” (Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere).

E “Oggi rinasco con te” non è una frase a caso. Il 16 agosto è infatti il giorno del compleanno di Diletta (nata nel 1991). Lei e la figlia Aria sono dunque venute alla luce lo stesso giorno.

La piccola è nata questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. Con le foto pubblicate su Instagram mamma e papà hanno anche annunciato il nome della piccola: Aria appunto. Diletta Leotta e Loris Karius non avevano infatti comunicato il nome e la presentatrice aveva dichiarato che “l’avrebbe scelto solo nel momento in cui l’avesse vista e stretta fra la braccia”.

Diletta Leotta, Loris Karius, la piccola Aria e la torta di compleanno

Un momento particolarmente felice per la presentatrice di Dazn e il portiere del Newcastle. Karius infatti ha postato anche una foto nella quale porta una torta di cioccolato con una candelina rosa sopra, alla neo mamma.