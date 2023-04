Diletta Leotta aspetta una bambina. L’annuncio del sesso del bebè insieme al compagno Karius

Roma, 10 aprile 2023 - Diletta Leotta ha rivelato sui social di aspettare una bambina. Dopo il post di due settimane fa dove confermava la notizia della gravidanza, la giornalista di Dazn ha pubblicato oggi un nuovo post con video su Instagram nel quale annuncia il sesso del futuro nascituro: sarà una femminuccia.

Nella foto e nei video si vedono Diletta Leotta e il compagno Loris Karius in famiglia, all'interno di un contesto che rappresenta la festa per l'annuncio del sesso del primogenito della showgirl. Fra gli scatti resi pubblici si vede anche Karius che tiene in mano una torta su cui è disegnata una famiglia con la cicogna che sta portando un fagottino tutto rosa; il calciatore bacia la compagna sulla testa. Decorazioni rosa sulla torta, palloncini di colore rosa: ecco gli indizi che confermano che la Leotta aspetta una figlia. Tanto entusiasmo e felicità intorno alla coppia, con i nipotini della conduttrice che fanno festa.

"Sorpresa di Pasqua", Diletta Leotta lo ha definito così l'annuncio dell'arrivo della piccola che dovrebbe nascere in agosto. Nel post si vedono anche i tanti regali ricevuti dai familiari per celebrare il futuro fiocco rosa. In precedenza Diletta e il portiere del Newcastle avevano annunciato la gravidanza con un video, girato a Dubai con in sottofondo le note di 'Fix you' dei Coldplay, nel quale si abbracciavano. "Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! – aveva scritto la giornalista di Dazn – Noi e la mia pancia. Presto saremo in tre". La Leotta da quel momento non ha più tenuto nascosto il fatto di essere incinta, ma anzi ha iniziato a mostrare con orgoglio il pancino in alcune foto diffuse sempre su Instagram.