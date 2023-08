Diletta Leotta e le altre: chi sono le mamme vip del 2023

Roma, 17 agosto 2023 – Una pioggia di fiocchi rosa e azzurri nelle case dei Vip. Il 2023 ha già riempito i social di tante buone notizie, tra le foto delle mamme in attesa straripanti di sorrisi agli scatti dei bebè in fasce. Ma chi sono le mamme più famose dell’anno? L’ultima, in ordine di tempo, è Diletta Leotta: diventata da poche neo mamma con la nascita di Aria, la sua prima figlia avuta dal calciatore tedesco Loris Karius. Ecco il carnet delle mamme vip 2023.

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”. È il messaggio con cui i novelli genitori Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato ieri, 16 agosto, la nascita della primogenita. La piccola è nata ieri mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. Il nome è stato scelto solo dopo avere accolto la piccola in un grande abbraccio – la presentatrice di Dazn aveva dichiarato che “l’avrebbe scelto solo nel momento in cui l’avesse vista e stretta fra le braccia” – dopo che il neo papà, il portiere del Newcastle, si è presentato in sala parto con una torta di cioccolato tra le mani, con tanto di candelina rosa.

Il 2023 è iniziato sotto una buona stella per la blogger e modella veneziana Alice Campello e l’attaccante dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata, diventati genitori per la quarta volta. Il 9 gennaio è nata Bella. È stato un parto difficile, mamma Alice è finita in terapia intensiva dell’ospedale di Pamplona per le complicazioni del travaglio. Sposata dal 2017, la coppia ha altri tre figli maschi: i gemelli Leonardo e Alessandro e il terzogenito Edoardo. “È nata Bella: è come la sognavamo”, hanno scritto i genitori sui social.

Si chiama Noa Alexander il primo figlio di Bianca Atzei, venuto al mondo il 18 gennaio alla Clinica Mangiagalli di Milano. Il papà del piccolo è il personaggio tv Stefano Corti, il ‘Lello l'amico dei calciatori’ alle Iene ed ex concorrente di Pechino Express 2. “Noa Alexander sei il mio desiderio più puro e più grande”, ha scritto la cantante sui social. E di parole ne ha postate tante, visto la gioia per la sua prima maternità arrivata a 36 anni.

“In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti”, ha scritto la neo mamma sui social.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza – il giovane fondatore di ‘kingcerzfitness’, la app di fitness con programmi di allenamento personalizzato, è al fianco dell'influencer da cinque anni – sono diventati genitori del piccolo Cesare. Il fiocco azzurro è del 30 marzo, ma paradossalmente la nascita del bimbo è la notizia che ha fatto meno scalpore: nel corso dei mesi la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la nonna più cool del momento, è stata bersagliata da tante (troppe) polemiche su come ha gestito l’arrivo del bebè. L’annuncio della nascita – con tanto di foto delle mani di papà e bimbo con il braccialetto dell’ospedale e uno scatto di un tenero bacio tra i neo genitori in sala parto – è ovviamente arrivato via social.

Fiocco azzurro anche per Cristina Marino e Luca Argentero, che a metà febbraio sono diventati genitori bis: dopo Nina Speranza, è arrivato Noè Roberto. La famiglia felice è ora in vacanza al Sud, a testimoniarlo le foto allegre e spensierate di Ferragosto dove, tra abbracci e scorci di mare, si riconosce in un video un angolo del famoso resort amato dai vip Borgo Egnazia di Savelletri, nel Brindisino.

Diventata famosa con ‘Uomini e donne’, l’influencer e imprenditrice digitale Beatrice Valli è diventata di nuovo mamma. Una coppia nata in tv quella di Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono incontrati nel 2014 con la complicità del dating show di Maria De Filippi. La piccola Matilda è nata il 24 aprile con quattro giorni di ritardo sulle previsioni mediche e non è stata una gestazione semplice. La mamma ha avuto problemi di salute, tra cui forti vertigini, ed è arrivata in sala parto abbastanza provata.

“Eccoci qui, un po' stanche ma siamo qui. Ora ci godiamo questo momento e torneremo da voi nei prossimi giorni”, ha detto Beatrice in un video realizzato a poche ore dal parto. Matilda è la terza figlia per la coppia Valli-Fantini, dopo Bianca (2017) e Azzurra (2020). Ma per l’influencer è stata la quarta gravidanza: a 17 anni ha avito il suo primogenito Alessandro, nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi.

Angela Robusti e Filippo Inzaghi sono diventati genitori per la seconda volta: il 21 marzo è nata Emilia. E così il “primo giorno di primavera sei arrivata tu Emilia, nostra immensa gioia”, ha scritto sui social l'allenatore della Reggina, pubblicando uno scatto dall'ospedale. E la neo mamma gli ha fatto eco: “Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia”, le parole di Angela.

Mamma Angela e papà Filippo si sono conosciuti nel 2018, quando l’ex attaccante allenava il Venezia. È stato subito amore, nonostante i 17 anni di differenza tra il calciatore (classe 1973) e la 33enne wedding planner fiulana. Il primo figlio della coppia si chiama Edoardo (2021) e i genitori bis pensano alle nozze per il 2024.