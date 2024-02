Depp a Torino visita Burton

Johnny Depp ha visitato in forma strettamente privata e a porte chiuse il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la mostra Il mondo di Tim Burton, unica attività extra lavorativa durante il suo soggiorno a Torino. Depp, in città per le riprese negli studi cinematografici di Andrea Iervolino del suo nuovo film Modì, sulla vita di Amedeo Modigliani, che lo vede per la seconda volta dietro la macchina da presa, accompagnato da alcuni dei suoi storici collaboratori, è rimasto affascinato dalla struttura della Mole Antonelliana e dall’allestimento della mostra su Burton.

Depp è apparso persino emozionato nel rivedere i materiali relativi ai film delle sue numerose collaborazioni con il cineasta, dai primi bozzetti di Edward mani di forbice, a Sweeney Todd e Dark Shadows, fino ad arrivare alla lettera autografa di Tim nella quale il registra gli propone delle modifiche alle sue battute nel film La fabbrica di cioccolato.