Degustazioni deluxe

MySpirits, il grande evento di Partesa dedicato al mondo degli spirits di qualità è stato scelto da 1.000 professionisti del fuoricasa che hanno affollato lo Spazio DumBO di Bologna per degustare le oltre 300 referenze in purezza, scoprire i cocktail del momento e le nuove proposte nell’area mixology composta da 12 bar station, partecipare alle masterclass formative (andate sold-out) e al Live Show di Bruno Vanzan che ha chiuso l’evento all’insegna dell’intrattenimento nelle cinque isole tematiche Vodka & White Spirits, Gin, Aperitivi, Rum & Whisky e After meal. Presentate inoltre le quattro referenze della nuova Premium Collection di Liq.ID, la linea di spirits private label di Partesa, tra cui spicca un prodotto davvero straordinario: GAL 41, il London Dry Gin con luppoli selezionati.