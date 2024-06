Daniel Osvaldo ed Elena Mannucci, è nato un nuovo amore

Ci sarebbe un nuovo interesse sentimentale nella vita di Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore argentino. Il suo cuore, ora, batterebbe per Elena Mannucci, giornalista e giocatrice di calcio italiana. I due si sono incontrati a Firenze, dove Elena lavora e dove Osvaldo si trovava in vacanza per fare visita alle sue figlie, Victoria e Maria Helena, avute da Elena Braccini. Galeotta sarebbe stata un’intervista fatta da Manucci all’ex calciatore. Oltre a cogliere l’intesa palpabile tra di loro, presente già nel corso dell’intervista, molti hanno notato che, nello stesso giorno, Elena e Dani hanno postato sui social una rosa rossa, segno di una passione appena sbocciata… A dare la notizia della loro frequentazione sono stati, per primi, il settimanale ‘Chi’ e alcuni media argentini.

Elena Mannucci

Elena Mannucci, ventisettenne, è fiorentina. Giornalista e conduttrice, dallo scorso anno lavora per la tv che segue il club viola della sua città. Il calcio è da sempre una sua grande passione. Da bambina ha iniziato a giocare con il Bagno a Ripoli, la squadra della città dove è nata. Ha indossato diverse divise come quella di Siena, Lucchese, Empoli, Sassari. Attualmente, quando non è impegnata davanti alle telecamere, gioca con la Pistoiese.

Daniel Osvaldo

Osvaldo, classe 1986, è di Lanus, lo stesso luogo, in Argentina, dove è nato Diego Armando Maradona. Dopo aver giocato in alcune squadre nel suo Paese, ha cominciato a gareggiare anche in Europa e in Italia, indossando diverse divise, dall’Atalanta alla Roma, dal Lecce alla Fiorentina fino al Bologna, per non dimenticare Juventus, Inter, Southampton, Boca Juniors, Porto, Banfield. Ha giocato anche negli Azzurri (Under 21, nel 2007) dal momento che alcuni suoi antenati erano marchigiani, provenienti da Filottrano (Ancona).

Passato turbolento

Purtroppo, poi, la carriera nel calcio di Osvaldo ha subito una battuta d’arresto a causa di problemi legati alla depressione e ad alcune dipendenze per cui l’atleta ha dovuto seguire un percorso terapeutico specifico. Nel 2019 ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ in coppia con Veera Kinnunen, che per lui ha lasciato il fidanzato. Osvaldo ha avuto quattro figli da tre donne diverse: Gianluca con la prima moglie, Ana Oertlinger, poi Victoria e Maria Helena, precedentemente ricordate, avute dalla relazione con la Braccini, e Morrison, da Jimena Baron. Daniel ha avuto anche una storia con la showgirl Benedetta Mazza. È stato sposato pure con Giannina Maradona, una dei figli dell’indimenticabile Diego.