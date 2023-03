"Dal fumetto al film, finalmente a mio agio"

di Beatrice Bertuccioli Un personaggio misterioso la Nera, che già per il nome sembrerebbe l’emblema del ‘male’, ma non è così perché nell’universo fluido di Christian i confini sono labili, tra bene e male come tra caos e ordine. Di certo la Nera è un personaggio intrigante e ammaliatore, e non potrebbe essere altrimenti visto che a interpretarla è un’attrice affascinante come Laura Morante. Nella seconda stagione di Christian, sei nuovi episodi prodotti da Sky Studios e Lucky Red, disponibili da venerdì su Sky e in streaming su Now, c’è questa importante new entry. La serie che prende le mosse dalla graphic novel Stigmate di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti, è firmata da Stefano Lodovichi, che ha intrecciato vari generi, "dal supernatural al crime al drama perché anche la vita vera è un mix di tante cose". Edoardo Pesce (Christian) e Claudio Santamaria (Matteo) sono i protagonisti della storia ambientata a Città Palazzo (nella realtà Corviale, a Roma), periferia segnata da degrado e spaccio. Laura Morante, chi è la Nera? "Forse un essere divino o semidivino, sicuramente non del tutto umano. Perché nonostante le stimmate di Christian, siamo in un universo pagano con un olimpo vastissimo di dèi che si fanno la...