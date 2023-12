Dacia Maraini ricorda Roberto Pazzi: "Amico innamorato della vita"

Gli amici più coraggiosi e solari se ne vanno: ieri Michela Murgia, oggi Roberto Pazzi. Roberto era un uomo allegro, vitale, innamorato della vita. È difficile pensarlo morto, privato delle parole che erano il suo strumento più fertile e glorioso. I suoi libri storici stanno lì a dimostrare la passione che coltivava per la memoria come costruzione di sensualità e di pensiero. Ricordo il primo dei romanzi: Cercando l’imperatore che mi ha affascinato e per cui siamo diventati amici. La terribile storia dell’imperatore di tutte le russie che viene ucciso, con l’intera famiglia è raccontata da Roberto con ansia creativa e una sapiente consapevolezza linguistica e narrativa. Ricordo un viaggio fatto insieme in Messico. Il “senor” Pazzi instaurava degli ottimi rapporti con la gente di un mondo diverso e con diverse abitudini mentali. Li incantava con la sua vivacità e la sua cultura storica. Se chiudo gli occhi sento ancora la sua voce sonora interrotta da frequenti risate.

Il suo corpo si è perso ma i suoi racconti continueranno a tenerci compagnia.