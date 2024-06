Da Maputo a Roma, all’asta le opere di Bertina Lopes

L’arte e la vita di Bertina Lopes (1924-2012, nella foto il ritratto di Barbara Fonseca), mozambicana di nascita e romana di adozione, vanno all’asta: 74 opere tra disegni, dipinti a olio e sculture aprono una finestra sulla produzione di una pioniera dell’arte e attivista politica (lavorò alla pace in Mozambico a fianco della Comunità di Sant’Egidio) che trasformò la sua casa-studio in un punto di incontro per intellettuali e attivisti della comunità mozambicana.