Francesco Totti e Noemi Bocchi, aria di crisi? Ecco l’indizio social

Cosa sta succedendo fra Noemi Bocchi e Francesco Totti? Già, perché sembra esserci "qualcosa che sta succedendo" fra l'ex capitano della Roma e la sua compagna. Da alcuni giorni stanno proliferando voci in merito a una possibile crisi. Le cui motivazioni dipenderebbero dal rapporto ancora esistente fra Totti e Ilary Blasi. O, meglio, dal legame che l'ex calciatore ha ancora con la madre dei suoi figli.

Da dove nascono le voci di questo momento no? Alcuni follower della coppia hanno notato che dal profilo Instagram di Noemi Bocchi sono scomparse praticamente tutte le foto che la ritraggono insieme a Totti. Tutte tranne una, che però risale a un anno fa.

Crisi? Sembrerebbe di sì e le motivazioni sarebbero da ricercare, secondo alcune indiscrezioni, proprio nella causa legale fra Ilary Blasi e Francesco Totti e il loro continuo essere sotto i riflettori. Di fatto, poi, a contribuire ad alimentare la tensione all'interno della coppia ci sono da sempre i commenti degli utenti del web. Diversi hater hanno sin da subito osteggiato la loro relazione con commenti decisamente negativi e sgradevoli contribuendo a creare un'atmosfera non particolarmente distesa.

Di certo il fatto di aver rimosso le foto con Francesco Totti da Instagram non è indice di chissà quale problema, ma per una grande utilizzatrice dei social come si è rivelata Noemi Bocchi negli ultimi mesi è comunque un segnale di qualcosa che non sta andando nel migliore dei modi.