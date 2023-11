Cristian Babalus sfreccia a 150 km/h, il video in Lamborghini con la fidanzata Chanel Totti

Roma, 6 novembre 2023 – Cristian Babalus, 20 anni e una figlia. Segni particolari: tatuato e soprattutto fidanzato con Chanel Totti, la secondogenita dell’ex giallorosso e di Ilary Blasi. Un signor nessuno per molti. Ma l’ultima sua apparizione social rischia di accrescere la sua notorietà.

In una storia su Instagram Babalus si riprende mentre guida di una Lamborghini, il tachimetro sfiora i 150 km/h. In un filmato successivo, la stessa inquadratura immortala ancora Cristian al volante; sulla sua gamba sinistra è appoggiata una mano femminile, è quella di Chanel. Stavolta l’auto non supera gli 85 km/h.

I post sono stati pubblicati ieri sera tardi. Nonostante il profilo di Babalus sia privato, il fermo immagine del primo video è rimbalzato di utente in utente fino a diventare ‘trendy’ sui social, scatenando le polemiche per la violazione dei limiti di velocità. Secondo riferisce chi ha avuto accesso alle storie del 20enne, ora il giovane l’avrebbe cancellato. Mentre è rimasto il secondo video, quello con Chanel, che anche la piccola Totti (16 anni), ha nelle sue storie.

Verosimilmente ieri la coppia si stava recando al 18esimo compleanno di Cristian Totti, primogenito di Francesco e Ilary. Chanel ha pubblicato le immagini del locale dove i Totti hanno festeggiato e uno scatto dove lei abbraccia il fratello. “Che tutti i tuoi sogni si possano realizzare, sarò sempre al tuo fianco”, scrive la ragazza. Accanto a loro una torta a 4 piani.

Chanel Totti e Cristian Babalus si frequenterebbero da un anno. Recentemente lei ha postato foto da Tenerife mentre il 30 settembre la coppia era a Cannes, in Costa Azzurra. Qualcuno polemizza: “Ma a scuola Chanel non ci va?”.