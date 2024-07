Taglio di capelli uomo: come fare il crew cut

Durante l’ultimo torneo di Wimbledon, l’attenzione non era solo sul campo, ma anche sugli spalti, dove David Beckham, ex calciatore e oggi imprenditore, considerato icona del grooming maschile, ha attirato molti sguardi con il suo stile impeccabile. Beckham ha sfoggiato un taglio di capelli corto, perfetto per l’estate, con le tempie che mostrano i primi capelli sale e pepe, considerati sexy dai fan sui social. Il look del crew cut, tornato di moda in questa stagione, ingentilisce i tratti da bad boy dell’ex giocatore come i tatuaggi sulle mani e sul collo. Altri vip che hanno scelto questo taglio sono Zayn Malik, che ha optato per una versione più dinamica e moderna, e Ryan Reynolds, che ha scelto un haircut più sobrio e classico.

Cos’è il crew cut

Il crew cut di Beckham è più corto sulle tempie e leggermente più lungo al centro della testa. Il taglio richiama lo stile militare dei Marines, ma lo reinterpreta in modo glamour con sfumature morbide e delicate. Lo styling è semplice, ottenuto con un po’ di cera modellante per dare volume e struttura alla chioma, esaltando la sfumatura sale e pepe dei capelli. Completa il look una barba ben curata e leggermente incolta.

Personalizzazione

Il crew-cut è ideale per l’uomo moderno che cerca un taglio corto, ma non banale. Può essere portato in modi diversi, a seconda del look desiderato. Per uno stile casual e leggermente disordinato, si possono lasciare i capelli più lunghi nella parte superiore, sfumando bene la rasatura sul collo. Per un look più elegante, si può optare per capelli tirati all’indietro e lisci, mantenendo una certa lunghezza nella parte superiore. A seconda del risultato che si vuole ottenere si possono far creare dal parrucchiere linee nette lungo l'attaccatura dei capelli e i contorni del viso oppure aggiungere sfumature graduali sui lati (il cosiddetto fading).

Varianti

Uno dei grandi vantaggi del crew-cut è la semplice gestione che richiede. Se si vuole replicare uno stile alla Beckham basta fissare i capelli con gel o cera creando una piccola e discreta cresta centrale a punta, ma nulla di appariscente né volgare. Per ottenere un crew cut con riga laterale, con un pettine per orientare i capelli verso un lato, ottenendo un look ordinato in pochi minuti. Una variante contemporanea prevede di tenere i capelli molto corti sui lati e una lunghezza media sulla parte superiore.

In base al viso

Per un perfetto crew cut bisognerebbe anche considerare la forma del viso. Quella ovale può permettersi qualunque versione di questo taglio. Se il volto è quadrato, conviene fare un crew cut con lati più corti e una parte superiore leggermente più lunga, per bilanciare le proporzioni. Con un viso rotondo, invece, è meglio optare per un taglio con una parte superiore più lunga e ben definita per allungare il viso. Con il viso rettangolare può funzionare una versione più lunga sulla parte superiore e meno estrema sui lati.