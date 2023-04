Concerto del Primo maggio: sul palco anche Ligabue

Roma, 29 aprile 2023 – Dopo 17 anni di assenza Luciano Ligabue, 63 anni, torna sul palco del Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. Lo annuncia il rocker in un'intervista al Corriere della Sera. "Decisione presa dopo l'ennesimo 'perché no?' (e sono stati tanti nella mia carriera) che mi sono chiesto", dice Liga. "Il Primo maggio resta sempre la festa di tutti i lavoratori e come tale è sempre una delle mie preferite. E se faccio fatica a chiamare 'lavoro' lo scrivere canzoni e cantarle su un palco – sottolinea – è pur sempre vero che nei miei anni fra i venti e trenta, di 'lavori veri' ne ho fatti parecchi e magari la mia passione per questa festa si è formata proprio lì. Detto questo, le canzoni e i loro autori non possono risolvere problemi così complessi ma un atto di presenza è pur sempre qualcosa". Il cantautore, che si definisce lo "zio" del rock, ha appena lanciato il nuovo singolo, ‘Riderai’. A luglio torna negli stadi con due concerti: il 5 luglio allo Stadio Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Ligabue si unisce così al cast dei 50 artisti in scena quest'anno, capitanati dall'ospite internazionale Aurora, la giovane cantautrice norvegese. In scena, presentati da Ambra affiancata da Fabrizio Biggio, si susseguiranno Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carla Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1mnext Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest ‘Sicurezza stradale in musica’ Hermes.

Opening act dalle ore 14:00 con Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro. Diretta su Raitre a partire dalle ore 15:30 alle ore 19:00. A seguire, dalle ore 20:00 fino a 00:20