Concerto 1° maggio e non solo, ecco quali sono i live imperdibili del prossimo mese

Roma, 24 aprile 2024 – Il mese di maggio assicura una serie di concerti imperdibili, che soddisferà tutti i giusti degli appassionati di musica. Si parte, ovviamente, con l’immancabile Concerto del 1° maggio, quest’anno trasferito al Circo Massimo a Roma. La lunga maratona di musica dal vivo (trasmessa anche in tv su Rai 3) dalle prime ore del pomeriggio fino a dopo mezzanotte, presenta come sempre un super cast. Achille Lauro, Coez, Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, Rose Villain. La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Negramaro, per citare solo alcuni degli artisti che saliranno sul palco.

Ma questo è solo un assaggio perché ci sarà modo di seguire nomi internazionali, pronti ad infiammare i palazzetti e travolgere il pubblico. Ecco dunque una guida per scoprire i live più attesi, con le date e le città.

Il mese si apre con il live del cantautore e rapper J Balvin al Forum di Assago a Milano. Il produttore discografico è pronto a portare il suo tour in Italia con l’unica data in programma nel nostro Paese.

Enrico Nigiotti, invece, debutterà il 2 maggio a Roma al Largo Venue con il suo tour che poi toccherà altre città del corso del mese: 7 maggio a Bologna, 9 maggio a Torino, 10 maggio a Padova, 14 maggio a Milano, 17 maggio a Livorno e il 24 maggio a Firenze.

Quasi tutto il mese di maggio vedrà i Pinguini Tattici Nucleari esibirsi in diverse città italiane, in attesa del loro nuovo disco e del tour negli Stadi già annunciato per l’estate 2025. Ecco le date programmate per le prossime settimane: 2, 3 e 4 maggio a Firenze, 7. 8, 10 e 11 maggio a Roma, 15 e 16 maggio a Casalecchio di Reno (Bologna), 17 maggio al Forum di Assago a Milano, 20 e 21 maggio a Napoli, 24 e 25 maggio a Bari, 29 e 29 maggio a Messina.

Le prossime settimane saranno impegnative anche per Levante, in tour dal 2 maggio ad Assisi e poi in numerose città italiane: il 4 maggio a Pisa, il 7 maggio a Napoli, il 10 maggio a Padova, l’11 maggio a Brescia, poi il 13 maggio a Genova, il 16 maggio a Trento e, infine, il 19 maggio a Udine.

Il 6 maggio, invece, evento atteso dai fan per il concerto di Baby Gang al Forum di Assago a Milano. Un live intitolato “La fine del mondo 2024”, annunciato come “un'esperienza immersiva, con i successi iconici e le tracce più recenti, che rifletterà la crescente influenza dell’artista nel panorama musicale attuale”. Terminerà il 10 maggio a Torino, al Teatro Colosseo, l’Intimo sexy tour dei Baustelle dopo le date di inizio mese a Milano, Napoli e Venezia.

Dopo alcune date rinviate per motivi di salute, Loredana Bertè sarà il 10 maggio a Varese, il 15 maggio a Roma, il 20 maggio a Brescia e il 24 maggio al Teatro Colosseo a Torino.

Annalisa continua il suo “Tutti nel vortice Palasport” con due date speciali all’Arena di Verona, il 14 e il 20 maggio 2024. L’occasione ideale, in attesa dell’estate, per poter ascoltare i successi più noti della cantante, terza classificata al Festival di Sanremo con “Sinceramente”.

Sempre grazie a Sanremo 2024, anche i Ricchi e Poveri stanno rivivendo un grande periodo di riconoscimento e successo dopo il loro tormentone “Ma non tutta la vita”. Sono attesi in concerto a Milano il 3 maggio, a Torino il 13 maggio, a Bologna il 15 maggio e il 21 maggio a Roma.

Il Volo, invece, dopo aver smentito le voci di un imminente scioglimento e dopo la pubblicazione del loro disco di inediti, “Ad astra”, si esibiranno in tre date all’Arena di Verona, il 9, 12 e 13 maggio. I live saranno poi rieditati e trasmessi in due eventi speciali, in prima serata, su Canale 5, come il precedente e fortunato “Tutti per uno” andato in onda nel 2023.

Due date speciali per Mahmood al Fabrique di Milano il 17 e 18 maggio 2024, dopo il boom ottenuto con la sua presenza al Festival di Sanremo 2024 in gara con “Tuta gold”. Nonostante non sia arrivati tra i 5 finalisti, la canzone risulta tra le più vendute dell’ultima edizione.

Il vincitore di Amici 2022, Luigi Strangis, rivedrà i suoi fan a Roma il 20 maggio, a Milano il 22 maggio e Lamezia Terme il 25 maggio 2024. I fan di Fabrizio Moro, invece, non potranno mancare al concerto previsto a fine mese, il 26 maggio, al Palazzo dello Sport a Roma. Per il cantautore e regista, un live con i suoi successi più celebri e le hit più recenti, in una serata unica che catalizzerà i fan, ansiosi di rivederlo esibirsi dal vivo.

I fan dei 5 Seconds of Summer, invece, potranno vedere, dal vivo, Luke Hemmings, componente del gruppo australiano, nella data del 6 maggio 2024 al Fabrique di Milano.

Altro arrivo molto atteso è quello dei Jonas Brothers. I tre fratelli - Kevin, Joe e Nick Jonas – porteranno a Milano, al Forum di Assago, il loro “Five Albums. One Night. The World Tour”. Il live è stato ideato per presentare tutte le canzoni di cinque album in studio della band dal 2007 al 2023, nella medesima serata. Il debutto è avvenuto il 12 agosto 2023 a New York e vede l’ultima data in calendario il 16 ottobre 2024 a Cracovia, in Polonia. Ma, attenzione, previsto per il 28 maggio, bisognerà attendere ancora qualche mese per assistere al loro live. Il concerto, infatti, è stato rimandato al 24 settembre.

Se siete fan dei Metallica non potrete non esserci il 29 maggio all’Ippodromo SNAI La Maura a Milano per l’attesissimo concerto della band. La loro unica tappa italiana è prevista nella seguitissima rassegna musicale, I-DAYS 2024.

Chiudiamo questa guida con tre artisti internazionali molto attesi. Il 16 maggio 2024 al Fabrique di Milano ci sarà Tate McRae, esplosa a livello internazionale grazie al singolo “Greedy”. Pochi giorni dopo, il 19 maggio, a Milano si esibirà Sam Fischer. E non dimentichiamo le due date italiane dei Thirty Seconds To Mars il 24 maggio a Casalecchio di Reno (Bologna) e il 25 maggio al Pala Alpitour di Torino.