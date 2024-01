I concerti imperdibili del 2024: da Taylor Swift a Vasco Rossi

Roma, 18 gennaio 2024 – Il 2024 sarà un anno di grandi, grandissimi concerti, sia italiani sia internazionali. Sono infatti numerosi gli artisti che da qui ai prossimi mesi partiranno in tournée per il nostro Paese per incontrare i loro fan in prima persona e presentare dal vivo i loro pezzi. Ecco una carrellata degli appuntamenti più attesi in assoluto.

Il komandante per eccellenza della musica italiana sarà nuovamente in concerto nell’estate del 2024 con un imperdibile nuova tournée negli stadi che prenderà il via il 7 giugno da Milano allo Stadio San Siro (attesissimo il ritorno dopo il 2019) e che si concluderà trionfalmente a Bari allo Stadio San Nicola il 25 giugno.

Nel corso della sua imminente tournée negli stadi, già quasi del tutto sold out, “Blasco” presenterà tutti i pezzi che l’hanno reso un punto di riferimento per il rock del nostro Paese, da ‘Albachiara’ a ‘Rewind’ passando per ‘Bollicine’ e ‘Buoni o cattivi’.

Ad esibirsi dal vivo nei prossimi mesi sarà anche un altro mostro sacro del nostro panorama pop come Renato Zero. L’idolo dei Sorcini partirà in tour il 2 marzo con un tour che prenderà il via dal Mandela Forum di Firenze con un totale di ben 6 date già quasi completamente sold out. La tournée proseguirà poi il 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e si concluderà sempre nella medesima venue il 21 marzo 2024.

Sarà questa la prima occasione in assoluto per ascoltare i pezzi inclusi nel suo ultimo progetto, ‘Autoritratto’, pubblicato l’8 dicembre 2023.

Insieme ad Elodie è stata senza ombra di dubbio l’artista per eccellenza del 2023, forte della pubblicazione di singoli di grande successo del calibro di ‘Bellissima’, ‘Ragazza sola’ e ‘Mon Amour’: Annalisa Scarrone, la nuova regina del pop italiano, tornerà ad esibirsi nei principali palazzetti italiani a partire dal 6 aprile, data in cui è fissata la sua prossima performance al Mandela Forum di Firenze. Il tour proseguirà poi il 10 aprile al Forum di Assago di Milano e si concluderà il 21 aprile al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei tradizionali circuiti di vendita.

La band di Chris Martin torna nel nostro Paese dopo lo straordinario successo dei sei live del 2023: le date fissate per la nuova leg del loro ‘Music of the spheres world tour’ sono il prossimo 12, 14, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, facendo così un gradito regalo ai loro fan capitolini rimasti delusi lo scorso anno. Poche, per il momento, le chance di accaparrarsi dei biglietti, già esauriti nel giro di pochissime ore dal momento dell’apertura delle prevendite online. Non c’è da escludere, ad ogni modo, che gli organizzatori possano aggiungere nei prossimi mesi nuove limitate disponibilità per chi è rimasto a bocca asciutta.

Ultimo tornerà a suonare negli stadi presentando tutti i pezzi migliori del suo ricchissimo repertorio. ‘Ultimo Stadi 2024 - La Favola Continua’, questo il nome della tournée, è prodotta da Vivo Concerti e ha già registrato il tutto esaurito per quanto riguarda le date di Trieste, Napoli, Torino e Roma: il tour che prenderà il via il 2 giugno 2024 dallo stadio Nereo Rocco si chiuderà il 6 luglio 2024 presso lo Stadio Euganeo di Padova.

Si tratta con ogni probabilità dei concerti più attesi in assoluto del 2024. L’artista ad oggi di maggior successo al mondo torna finalmente in Italia dopo un’assenza durata anni (l’ultima volta era stato nel 2011) con una doppietta allo stadio San Siro di Milano. Il ‘The Eras Tour’ arriva dunque in Italia il 13 e il 14 luglio dopo aver registrato numeri a dir poco da capogiro negli Stati Uniti e nelle Americhe, regalando a tutti gli “Swifties” italiani emozioni che difficilmente riusciranno mai a dimenticare. Sarà questa l’occasione per ascoltare dal vivo i pezzi inclusi nei suoi ultimi album (‘Midnights’, ‘Evermore’, ‘Folklore’, ‘Lover’ e ‘Reputation’, tra gli altri) ma anche le canzoni riproposte nella Taylor’s Version ri-registrate nel corso degli ultimi anni dopo la querelle scoppiata con il suo nemico giurato, il produttore e manager Scooter Braun. Difficile, se non impossibile, ottenere un posto se non si è già acquistato il biglietto: entrambi i live sono completamente sold out da settimane.

Con canzoni che spaziano dal pop, al soul, al rock e persino al rap, James Arthur ha dimostrato più volte che la sua voce potente non conosce confini. Il 26 gennaio 2024 uscirà il suo prossimo progetto discografico intitolato ‘Bitter Sweet Love’, già disponibile in pre-order e anticipato dai singoli ‘Blindside’, attualmente in radio, e ‘A Year Ago’. Per presentare il disco l’artista britannico si esibirà dal vivo con una data unica nel nostro Paese prodotta e organizzata da Vivo Concerti lunedì 5 febbraio 2024, presso il Fabrique di Milano.

A sorpresa Cosmo tornerà a esibirsi dal vivo nei più importanti club italiano: in questi nuovi concerti verrà presentata per la prima volta nuova musica. Cosmo porterà sul palco, accompagnato da una band di quattro elementi, il materiale inedito che andrà a comporre il suo nuovo album, il quinto in studio di registrazione. Non mancheranno, ovviamente, tutti i pezzi classici del suo repertorio ri-adattati per l'occasione, per uno show che cambierà volto ad ogni data.

Si comincerà il 30 marzo 2024 al Tuscany Hall di Firenze, poi il tour proseguirà il 2 aprile 2024 alle OGR di Torino, il 6 aprile 2024 alla Casa della Musica di Napoli, il 9 aprile 2024 all’Estragon di Bologna, l’11 aprile 2024 all’Alcatraz di Milano, il 18 aprile 2024 all’Hall di Padova, il 24 aprile 2024 all’Atlantico di Roma, il 26 aprile 2024 all’Eremo di Molfetta (in provincia di Bari); la tournée si chiuderà il 30 aprile 2024 al Teatro Verdi di Cesena.