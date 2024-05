“Viola come il mare“ cresce ancora. Ascolti da record Ascolti in crescita per la terza puntata di "Viola come il mare" su Canale 5, con 3.672.000 spettatori. Su Mediaset Infinity, l'episodio ha registrato 1.298.800 individui. La serie con Francesca Chillemi e Can Yaman è il contenuto on demand più visto, con 8.4 milioni di ore viste in streaming.