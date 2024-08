Come portare i fiori tra i capelli, ispirandosi a Sarah Jessica Parker e non solo

L'usanza di portare fiori tra i capelli è una tradizione molto antica e ricorrente in diverse culture ed è stata adottata da molte celebrità, in passato e in tempi più recenti, come un accessorio di moda sofisticato e simbolico. Questa scelta estetica ha attraversato le epoche e i contesti, divenendo parte integrante del look di alcune star in occasioni formali o durante eventi pubblici.

Dive

Frida Kahlo, icona dell'arte messicana, è celebre per i suoi ritratti in cui spesso si mostra con fiori tra i capelli come garofani, margherite o rose, posizionandoli sulla sua testa come elementi singoli o intrecciati in colorate coroncine. Billie Holiday, celebre cantante jazz degli anni '40 e '50, è nota per aver spesso portato gardenie tra i capelli durante le sue esibizioni. In epoca contemporanea, Beyoncé ha messo i fiori tra i capelli in varie occasioni, in particolare durante il suo album ‘Lemonade’, per rimarcare il suo messaggio di forza e rinascita. Durante le riprese della terza stagione di ‘And Just Like That’, Sarah Jessica Parker, di nuovo nei panni di Carrie Bradshaw, è stata immortalata con questo romantico accessorio sul set e sui red carpet.

Varianti

Per un look moderno e raffinato, si può indossare un pettinino floreale su un lato, perfetto pure per chi ha i capelli corti. Anche chi porta un caschetto o un long bob può sfoggiare un accessorio di questo tipo, magari un piccolo fermaglio impreziosito da un fiore. Le amanti dello stile casual e contemporaneo, con capelli medio-lunghi, possono prendere spunto proprio dall’indimenticabile protagonista di ‘Sex and the City’ e sfoggiare uno chignon o un messy bun impreziosito da un fiore maxi come una grande peonia o gardenia. Se si preferiscono i capelli sciolti, invece, si può optare per delle morbide onde o degli ampi e vaporosi boccoli con qualche fiore di seta, che può essere aggiunto anche a una treccia con qualche strass o cristallo, soprattutto per un’occasione speciale.

Abbigliamento

Quando si vogliono mettere fiori tra i capelli cercando di avere un’immagine equilibrata e armoniosa, tendenzialmente non si hanno problemi con vestiti a tinta unita e top semplici e dalle linee pulite, senza troppi particolari. Potrebbero essere adatti anche abiti con dettagli romantici, come pizzi o drappeggi, soprattutto se l’acconciatura è stata realizzata con pochi fiori e di piccole dimensioni. Se i fiori sono molto appariscenti, conviene indossare capi color bianco, beige o grigio chiaro. Gli accessori dovrebbero essere minimal: vanno bene un paio di orecchini piccoli e discreti e qualche bracciale sottile e delicato.

Trucco

Se i fiori scelti per la propria acconciatura sono nei toni pastello e hanno una nota romantica (come rose, peonie, ranuncoli o fiori di campo) si può realizzare un trucco leggero con tonalità nude e rosa chiaro sugli occhi, un fondotinta soft sul viso per un effetto luminoso e naturale e un rossetto rosa o pesca, en pendant col blush. Se invece si preferiscono fiori vivaci e colorati come il girasole, l’ibisco o ancora l’orchidea e il frangipane, si può osare di più con ombretti e eyeliner – anche metallizzati – nelle stesse tonalità vivide e scintillanti e rossetti coordinati, magari arancio caldo o corallo. Per chi sceglie fiori bianchi o in nuance neutre come gardenia o glicine si può provare un make-up luminoso e sofisticato, con ombretti color crema, sabbia, beige, taupe, un rossetto color carne o rosato e un blush naturale.