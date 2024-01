Come arredare la camera da letto: minimalismo, natura e multifunzionalità

Curare l’arredamento della propria casa e in particolare della camera da letto è importante per diversi motivi. Per questo ambiente domestico è più che mai necessaria un’atmosfera rilassata e accogliente, volta a favorire senso di protezione, discrezione e riposo. Un nido intimo dove rifugiarsi dopo giornate di fuoco o nei weekend caratterizzati da temperature rigide e intemperie. Dunque lo stile e l’arredamento sono fondamentali non solo a livello estetico, ma anche sul piano funzionale. Le tendenze principali riscontrate per l’inizio del nuovo anno e per i prossimi mesi sembrano tenerne pienamente conto.

Minimalismo

Accade già da qualche stagione. Anche per la camera da letto 2024, seguendo i trend maggiori, ritroviamo l’amore per l’essenzialità, per linee semplici e pulite, per i colori neutri e per quelli legati alla natura e alla terra (beige, crema, sabbia, tortora, varie sfumature di marrone, blu e verde), per l’uso di materiali naturali e sostenibili (pietra, legno, tessuti organici come il cotone, per esempio). Aiuta anche la presenza di piante, contenitori in lino, vimini o rattan, fotografie di paesaggi e viaggi.

Particolari

L’idea di ricreare un angolo rilassante, una piccola oasi di benessere, anche nella propria stanza viene concretizzata anche attraverso pareti decorate con pannelli o dipinte in modo speciale, con tecniche particolari, in modo da aggiungere profondità, sensorialità e natura al contesto. Tra le tendenze per la camera da letto 2024 spiccano anche i soffitti decorativi, tornati di moda già da un po’: si tratta di elementi che possono essere realizzati, anche in questo caso, con pannelli ad hoc o modanature artistiche ed eleganti. Anche il letto può fare la differenza, soprattutto se provvisto di una testiera lavorata e di impatto che valorizza una struttura importante (ove il contesto lo consenta). Alcuni modelli contemporanei riportano in evidenza anche la pediera.

Multifunzionalità

Soprattutto se si hanno a disposizione spazi di piccole dimensioni, letti con contenitori integrati e a scomparsa, scrivanie pieghevoli, sedie ergonomiche sono alcune delle soluzioni più pratiche e smart, adatte a ottimizzare gli spazi senza rinunciare allo stile e alla cura dell’arredo. Una vera e propria esigenza, poi, a fronte del lavoro da remoto sempre più comune, da svolgere spesso in monolocali o bilocali urbani e metropolitani.

Boho-chic

Uno degli stili più ricercati, di recente, anche per la camera da letto 2024 è quello bohemén, che coniuga elementi antichizzati a componenti più moderne, riproposti e reinterpretati in modo personale e soggettivo. In questo caso i colori protagonisti – dalle pareti ai tessuti – sono ocra, senape, pesca, albicocca, terracotta, mattone (e per gli amanti dei trend del momento, il Peach Fuzz, mix di rosa e arancione) abbinati a bianco, beige, écru e azzurro polvere nelle varie sfumature disponibili.

Biancheria

Anche piumini, trapunte, coperte e set di lenzuola contribuiscono ad arredare la stanza da letto. Per l’inverno i tessuti che vanno per la maggiore sono quelli caldi e morbidi, come la flanella, la lana e il velluto – tornato in auge – in tinta unita e con motivi scozzesi o geometrici, in stile nordic, amati per la stagione fredda. Il tocco di classe? Cuscini e plaid coordinati o a contrasto. Se poi si è amanti del bianco e si scelgono lenzuola rigorosamente candide, per fare la differenza e vivacizzare il tutto si può puntare su ricami fatti a mano, sempre di gran pregio. Se non si vuole rinunciare alle stampe floreali anche in inverno, quelle scure sono le più indicate.

Illuminazione

Un ambiente illuminato nel modo giusto è importante per creare un’atmosfera all’insegna del relax e, all’occorrenza, del romanticismo. Oggi le proposte del settore fanno fronte a tutte queste esigenze, anche con un occhio all’ecologia, con lampade da terra, luci a incasso, sistemi a Led.