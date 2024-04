Clerici invita . Ligabue: sugo & lambrusco

Botta e risposta via tv e via social tra Antonella Clerici e Ligabue. Ospite do Francesca Fagnani su Raidue a Belve, martedì sera Antonella Clerici aveva rivelato: "Molti cantanti non sono venuti al mio Festival di Sanremo, nel 2010, per una sorta di pregiudizio. E uno disse: “Sa troppo di sugo“". Chi? "Allora me l’hanno riferito – ha detto Antonella – per cui premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Il cantante era Ligabue. Io ho fatto di tutto per averlo al mio festival, mi piaceva tanto, immaginavo io e lui che andavamo via in Harley Davidson. Sono rimasta così male, detta da lui questa cosa è ancora più grave. Sappiamo tutti e due di sugo, è un bel maschione, un po’ rozzo". Immediata – via social – la risposta del rocker: "Mai detta una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono".

Così ieri la conduttrice in diretta dallo studio Raiuno di È sempre mezzogiorno ha replicato: "Ligabue ha detto che non era lui. Io ci credo, anche perché la certezza non ce l’ho. E forse la verità non si saprà mai. Però, Liga, avrei una propostina: tu vieni con il Lambrusco e io ti metto su il sugo, ti aspettiamo qui quando vuoi".